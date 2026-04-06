El enfrentamiento entre Ángel de Brito y Migue Granados sumó un nuevo round este fin de semana, luego de que el conductor de LAM respondiera sin filtro a la negativa del streamer a dar una nota para América TV, aunque este lunes terminó yendo a SQP.

En una entrevista con Infama Ángel de Brito disparó: “Es una excusa; no tendría ganas de dar una nota y manda fruta como suele mandar siempre”. “Yo hago un programa en América nada más, ¿qué tengo que ver con lo que dicen en Infama o en Intrusos? Es como que yo lo haga cargo de las boludeces que dicen otros”, agregó,

Ángel de Brito y Migue Granados (Fotos: capturas América TV)

De Brito también apuntó contra la actitud de Granados de llamar a los medios para que bajen cosas que no lo dejen bien parado a él o a su streaming Olga. “No sé qué le pasará, estará nervioso, él es muy llorón; en Twitter está comentando todas las cosas que dicen los colegas; acá llamó un montón de veces, hay cosas que no voy a contar, pero hay compañeras que lo contaron públicamente”, reveló.

Leé más:

Yanina Latorre fue letal con Migue Granados: “El nivel de inseguridad que maneja”

ÁNGEL DE BRITO HIZO LA PEOR ACUSACIÓN CONTRA MIGUE GRANADOS EN MEDIO DE SU INTERNA Y LO ACUSÓ DE SER “MUY LLORÓN”

“Maite o Yanina que lo criticaban por algo y las llamaba; él tiene que entender que no somos monedita de oro, a mí me critica todo el mundo, son un poco generación de cristal lo de los streaming, les falta un poco de calle”. En medio de la interna entre plataformas, De Brito fue tajante: “Ellos sienten que yo tengo un favoritismo por Luzu, y si lo tengo… ¿cuál es el problema? pero yo con Migue no tengo nada personal”.

Foto: capturas América TV

El momento más picante llegó cuando comparó a Granados con Nico Occhiato: “Nico me parece un genio directamente; superior a Migue, una galaxia le saca”, sentenció. Y cerró sin vueltas: “Es una opinión. Si él (Migue) opina lo mismo al revés de mí no me importa, me voy a dormir tranquilo”.

Leé más:

Migue Granados se hartó de los rumores por su cambio físico y reveló cómo bajó más de 20 kilos

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.