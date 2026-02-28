En medio de las múltiples especulaciones que comenzaron a circular en redes sociales sobre su notorio cambio físico, Migue Granados decidió ponerle fin a los rumores y contar públicamente cuál fue el método que utilizó para bajar de peso.

Cansado de las teorías que vinculaban su transformación con el uso de fármacos para adelgazar, el conductor de Soñé que volaba hizo un descargo en sus redes sociales donde detalló su rutina diaria de entrenamiento.

EL ENTRENAMIENTO QUE MIGUE GRANADOS HACE TODOS LOS DÍAS

A través de un posteo, el humorista explicó que su descenso de peso está directamente relacionado con una práctica aeróbica muy concreta: caminar en cinta con inclinación.

“Lo que me está haciendo bajar de peso hacer cinta inclinada es tremendo”, escribió, antes de compartir cómo es su entrenamiento: realiza 40 minutos diarios con inclinación 15 y velocidad 4, una intensidad moderada pero sostenida que, según explicó, genera resultados visibles con el paso del tiempo.

Migue Granados habló tras los rumores por su cambio físico y reveló cómo bajó más de 20 kilos. Crédito: X

El mensaje fue acompañado por una fuerte reacción frente a quienes lo acusaron de haber utilizado medicamentos como Ozempic para adelgazar, algo que él mismo negó de manera tajante.

SU DIETA Y EL PLAN QUE SIGUE CON CONTROL MÉDICO

No es la primera vez que Granados habla de su peso. Meses atrás ya había contado que logró bajar más de 20 kilos a partir de un cambio en su alimentación y la incorporación de actividad física regular.

En ese momento, explicó que sigue una dieta keto supervisada por un profesional, basada en alimentos como carnes, huevos, pescados, hojas verdes, frutos secos y aceite de oliva, evitando el consumo de carbohidratos refinados.

Además, remarcó que el proceso está acompañado por controles médicos y estudios periódicos, con el objetivo de priorizar su salud y sostener los resultados a largo plazo.