A casi un año de su separación de Zaira Nara, un gesto de Facundo Pieres en redes sociales volvió a ponerlo en el centro de la escena y despertó todo tipo de especulaciones.

El dato salió a la luz el 6 de abril en Infama, donde el panelista Santiago Sposato analizó en detalle los movimientos digitales del polista y encontró una señal que no pasó inadvertida.

Según reveló, Pieres habría dejado de seguir en redes sociales a Robert Strom, el hombre con el que Zaira tuvo un romance durante el verano. Este gesto fue interpretado como una posible reacción al vínculo que la modelo mantuvo con él.

“Zaira y Robert estuvieron juntos en el verano, en Año Nuevo. A los días se dejaron de ver y de seguir en redes. Ella, supuestamente, no lo quería ver más", comenzó diciendo el panelista de América.

Zaira Nara y Robert Strom (Foto: Instagram/@gossipeame)

“Pero hace poco Zaira viajó a París, donde vive él, y se empezaron a seguir de nuevo. Ella fue por trabajo”, detalló Sposato.

Zaira Nara y Robert Strom se volvieron a seguir en Instagram

¿Facundo Pieres fue “icardiado” por su amigo Robert Strom?

En ese contexto, el panelista sumó el dato clave: “El amigo de Robert que lo dejó de seguir es Facundo Pieres, que vive enamorado de Zaira Nara”.

Hasta el momento el magnate Strom continúa siguiendo a Pieres en Instagram.

Facundo Pieres dejó de seguir en Instagram a Robert Strom

El gesto del polista cobró aún más relevancia en las últimas horas, ya que se conoció luego de su reciente separación de Chechu Bonelli y en medio de una llamativa señal: volvió a seguir en Instagram a Zaira.

Así, entre follows y unfollows, los movimientos en redes reavivan las versiones sobre los sentimientos de Facundo Pieres y su historia inconclusa con la modelo.