La relación entre Zaira Nara y el tenista europeo Robert Strom habría llegado a su final, según reveló Pochi de Gossipeame en sus redes sociales. La panelista de Puro Show compartió una serie de indicios virtuales que encendieron las alarmas entre los seguidores de la modelo, quienes venían siguiendo de cerca este romance que había salido a la luz durante el verano en Punta del Este.

De acuerdo a la información publicada por la creadora de Gossipeame, Zaira y Strom ya no se siguen mutuamente en Instagram, un gesto que en el mundo del espectáculo suele interpretarse como una señal clara de ruptura.

“¡It’s over! Zaira y Strom duraron lo que dura un titular de portal”, escribió Pochi junto a las capturas que muestran que ambos dejaron de figurar en sus listas de seguidos.

Zaira Nara y Robert Strom (Foto: Instagram/@gossipeame)

La panelista fue más allá y deslizó una teoría sobre el trasfondo de la relación: según su mirada, el deportista billonario habría iniciado el vínculo para generar celos en una ex pareja, quien actualmente estaría viajando por el sudeste asiático con otra persona. “Me cierra mucho la teoría de que él quería darle celos a su ex”, expresó.

CÓMO FUE EL FUGAZ ROMANCE DE ZAIRA NARA Y ROBERT STROM

El romance entre Zaira Nara y el billonario europeo Robert Strom había llamado la atención a comienzos de este año, cuando fueron vistos juntos disfrutando del verano en Uruguay, tiempo después de haber terminaro su relación con Facundo Pieres.

Foto: Movilpress Por: Fabiana Lopez

Sin embargo, en las últimas semanas surgieron nuevas versiones que alimentaron los rumores de distanciamiento: Robert Strom fue visto en un torneo en Milán acompañado por otra mujer, lo que terminó de instalar la idea de una separación definitiva.

Zaira Nara y Robert Strom a los besos en Punta del Este (Foto: RS Fotos).

Por el momento, Zaira Nara no hizo declaraciones públicas sobre su situación sentimental y continúa enfocada en sus proyectos laborales y familiares. Mientras tanto, el vínculo con Strom parece haber quedado en el pasado, dejando en claro que fue un romance tan intenso como breve.

Robert Strom fue visto con otra mujer en Milán (Foto: captura de eltrece).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.