Luego de las durísimas críticas que recibió desde la televisión paraguaya, Zaira Nara decidió romper el silencio y responder en LAM.

La modelo le envió varios mensajes y videos a Ángel de Brito, quien los leyó al aire y dejó en evidencia su enojo con el periodista Lucas Renatto, a quien trató de “mala leche”.

Captura de Instagram.

Zaira Nara salió al cruce del periodista paraguayo que la criticó

“Zaira me manda un montón de videos, donde se la ve divirtiéndose, bailando, con buena onda. O sea, se ven los videos”, relató el conductor.

Según leyó De Brito, Nara fue contundente: “Avísale a nuestro amigo que hace bastante que no me divertía tanto en un evento.... Qué mala leche meterse con el laburo este chico”.

Ángel también reveló que la modelo negó haber tenido cualquier cruce con el periodista paraguayo: “Le pregunto si pasó algo con él, si tuvieron algún entredicho en el evento, y me dice: ‘No sé quién es, nunca lo vi’”.

Foto de Instagram @zaira.nara

Lucas Renatto también dijo que Zaira no representó bien a la marca de bebidas por siempre tenía la misma botella llena en la mano. Ante esa acusación, la modelo aclaró los tantos.

“Cuando dicen que la cerveza está llena, ella aclara que en las publicidades siempre se busca que la botella esté casi llena e impecable para que se vea el producto. Nos las cambian cada cinco minutos y siempre agarramos una fresca y casi llena. Estamos haciendo fotos, además de divertirnos”, leyó Ángel.

De esta manera, Zaira Nara desmintió punto por punto a Lucas Renatto y dejó en claro su malestar por los cuestionamientos a su trabajo como embajadora de la marca.