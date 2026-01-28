El periodista paraguayo Lucas Renatto, del programa Kaos con K, fue lapidario con Zaira Nara al salir en vivo en LAM.

El fin de semana pasado, la modelo viajó a Paraguay para participar de un exclusivo evento como embajadora de una reconocida marca de bebida alcohólica, pero su presencia no dejó conforme a la prensa local.

La presunta actitud distante y el escaso contacto con la gente generaron fuertes críticas.

“El trabajo de Zaira es ser linda. No tiene talento ni carisma. La gente pagó para verla y no se sacó fotos”, disparó Renatto sin filtro en el ciclo que conduce Ángel de Brito.

Captura de América TV, LAM.

EL LETAL DESCARGO DE LUCAS RENATTO CONTRA ZAIRA NARA

Visiblemente molesto, el periodista paraguayo continuó con su descargo: “Vino de muy mala gana. Fue una presencia insípida la de Zaira. ¿Qué le pasó?”.

Además, explicó qué se espera de una figura convocada a este tipo de acciones promocionales: “En este tipo de eventos las figuras se sacan una fotito y vinculan a la marca. La marca confió en esa imagen y falló. Zaira es embajadora de la marca”.

Sobre su comportamiento durante la noche, agregó: “Estuvo aislada en un sector con un grupo de personas. No tuvo acceso a la gente”.

Renatto también hizo hincapié en el bajo nivel de conocimiento que tiene la modelo en Paraguay: “Acá Zaira Nara no es muy conocida. Vino a ser linda, vino a trabajar de linda. La gente que se quería sacar una foto con ella no se pudo acercar”.

Por último, cerró con un dato clave sobre el evento: “Este es un evento ultra exclusivo, de nivel alto. Pagan en dólares”.