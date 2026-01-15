Luego de haber quedado en el centro de la escena mediática por las imágenes que circularon de su último novio, Robert Strom, con otra mujer en Europa, Zaira Nara eligió el perfil más bajo y se refugió en Punta del Este para descansar junto a sus hijos y las nenas de su hermana Wanda y Mauro Icardi.

Lejos del ruido y las polémicas, la modelo se mostró disfrutando del verano en la playa, rodeada de afectos y con una actitud completamente relajada. En las imágenes, aparece instalada en la arena, compartiendo una jornada de mar bajo el sol esteño.

Zaira optó por un look simple y cómodo, acorde a un día de playa sin compromisos, mientras cuidaba a los chicos y charlaba distendida. Siempre cercana a los más chicos, se mostró pendiente de cada detalle, en una postal que contrasta con el revuelo mediático que la rodeó en las últimas semanas.

LAS FOTOS DE ZAIRA NARA CON SUS HIJOS Y LAS NENAS DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI EN PUNTA DEL ESTE

Zaira Nara en la playa de Punta del Este (Foto: RS Fotos).

Fotos: RS Fotos.