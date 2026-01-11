En medio de los rumores de ruptura con el polista francés Robert Strom, Zaira Nara sorprendió a sus seguidores con una producción de fotos en la bañera de su casa en José Ignacio que revolucionó Instagram.

“La bañera más linda para mi lugar en el mundo”, escribió Zaira en Instagram, acompañando una serie de imágenes donde se la vio luciendo una bikini negra.

Sin embargo, el trasfondo sentimental fue imposible de ignorar. Las versiones de una separación con Strom crecieron. En el canal de Mernosketti, Bauleti aseguró: “Zaira me confirmó que no está de novia. Está soltera”.

Zaira Nara en la bañera de su casa en José Ignacio. Foto: Instagram @zaira.nara

Robert Strom fue visto con otra mujer en un hotel en Italia

Fernanda Iglesias aseguró en Puro Show que Robert Strom, el novio de Zaira Nara, se fue de la Argentina rumbo a Milán, donde fue visto en con otra mujer en el hotel donde se hospeda.

Zaira Nara y Robert Strom en Punta del Este (Foto: RS Fotos).

“Se volvió a Europa, pasó por Francia y después se fue a Milán a jugar un torneo“, contextualizó la periodista. La información ya había sido anunciada por Gustavo Méndez en La Posta.

Zaira Nara y Robert Strom a los besos en Punta del Este (Foto: RS Fotos).

“Tengo una pareja conocida que está parando en el hotel, me dijeron que lo vieron con una chica rubia”. “Iban de la mano, averiguaron quién es la chica, ella es inglesa, estuvieron juntos en el hotel”, sumó Fernanda.