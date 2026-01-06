Pese a estar de vacaciones, Yanina Latorre logró incomodar a Zaira Nara con una pregunta directa sobre su incipiente romance con el millonario francés Robert Strom.

La modelo y conductora del streaming de DGO recibió a Lola Latorre y, mensaje de por medio, la hija de Yanina le trasladó al aire la picante consulta que su madre le había enviado.

“Tu mamá nos está viendo. Ya, silenciemos a este usuario”, dijo Zaira, entre risas. Luego agregó, con picardía: “¿La dejamos que haga una pregunta?”.

Incómoda reacción de Zaira Nara en vivo tras la picante pregunta de Yanina Latorre sobre su nuevo romance (DGO Stream)

LA REACCIÓN DE ZAIRA NARA EN VIVO CUANDO LE PREGUNTARON POR ROBERT STROM

“¿Seguís con Robert? Es muy caño”, fue la pregunta de Yanina que leyó Lola.

Hábil para esquivar definiciones, Zaira respondió con humor: “¿Es muy caño? Agregó eso como para suavizarla”.

Acto seguido, se mostró cauta y lanzó: “No puedo responder. Yani, después mandame un inbox”.

Sin embargo, dio una pequeña pista sobre su presente sentimental: “Yo voy de a poco. Soy muy lenta para los comienzos de los vínculos y acá es como un cachetazo”.

Finalmente, ante una repregunta de Lola Latorre, llegó una escueta confirmación. “Pero vos estás muy tranqui, ¿conociendo?”, le dijo la influencer. Y Zaira asintió: “Sí, estoy muy tranqui y conociendo”.

