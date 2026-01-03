Sabrina Rojas sorprendió en Sálvese Quien Pueda al hacer un picante análisis sobre el romance confirmado de Zaira Nara con el billonario francés, el polista Robert Strom, y el fin de su relación con Facundo Pieres, con quien estuvo casi dos años en pareja.

En medio del debate sobre el presente de la modelo, la conductora aportó detalles del motivo por el que se terminó el vínculo con Pieres: “Yo tengo entendido que terminaron porque estaban como desencontrados en la vida, que cada uno viajaba mucho por su lado, que no había pasado nada grave en realidad sino eso”.

Sabrina Rojas opinó del romance de Zaira Nara con Robert Strom (Foto: captura de América).

Fue entonces cuando Sabrina opinó: “Acá ella la tiene mucho más complicada porque encima el señor, que es francés, vive afuera, si se le complicó con Facundo Pieres imagínate con este chico que viaja por el mundo y ni siquiera vive acá, vive en Palm Beach, Florida”.

LA PICANTE MIRADA DE SABRINA ROJAS SOBRE LAS HERMANAS NARA

En medio del debate en SQP sobre el nuevo romance de Zaira Nara, Sabrina Rojas no dudó en comparar el presente sentimental de la modelo con el de su hermana, Wanda, que está en pareja con Martín Migueles, quien estaría en la mira de la Justicia.

“Mientras Zaira anda de polista en polista… Wanda entre L-Gante y Migueles, las hermanas son el agua y el aceite. Para estas chicas los futbolistas ya son grasas, ellas buscan otro level”, lanzó, dejando en claro que eligen relaciones cada vez más exclusivas.

