El fin de la relación entre Zaira Nara y su ex, el polista Facundo Pieres, sumó un nuevo capítulo en el programa Sálvese Quien Pueda. Esta vez, Sabrina Rojas no se guardó nada y lanzó una chicana directa al deportista, que habría intentado sin éxito reconquistar a la modelo.

Durante la emisión, Martín Salwe puso sobre la mesa el drama de Pieres: “Alguien puede pensar en Facundo porque es triste lo que le pasó, hoy 30 de diciembre él perdió la posibilidad de reconciliarse con la mujer que amaba, que era Zaira, y también perdió un amigo, que es Martín Pepa. Lo traicionó Martín Pepa”.

Pero fue Sabrina Rojas quien subió la apuesta y comparó la situación con otro escándalo del pasado: “Está viviendo Pieres un poco la sensación que vivió Paula Cháves cuando él se pone de novio con su amiga, ¿o no?”, disparó, haciendo referencia al triángulo amoroso que sacudió al mundo del espectáculo.

Sabrina Rojas opinó del romance de Zaira Nara con Robert Strom (Foto: captura de América).

Acto seguido, la conductora también aportó detalles sobre el final de la relación entre Zaira y Pieres: “Yo tengo entendido que terminaron porque estaban como desencontrados en la vida, que Zaira viajaba mucho y él también, que no había pasado nada grave en realidad sino eso”.

LA PICANTE MIRADA DE SABRINA ROJAS SOBRE LAS HERMANAS NARA

En medio del debate en SQP sobre el nuevo romance de Zaira Nara, Sabrina Rojas no dudó en comparar el presente sentimental de la modelo con el de su hermana, Wanda, que está en pareja con Martín Migueles, quien estaría en la mira de la Justicia.

“Mientras Zaira anda de polista en polista… Wanda entre L-Gante y Migueles, las hermanas son el agua y el aceite. Para estas chicas los futbolistas ya son grasas, ellas buscan otro level”, lanzó, dejando en claro que eligen relaciones cada vez más exclusivas.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.