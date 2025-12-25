Zaira Nara atraviesa un momento de plena transformación personal y laboral, y ese proceso también se refleja en uno de sus proyectos más íntimos: el estreno de su nueva casa.

A través de sus historias de Instagram, la modelo y conductora mostró que ya inauguró su hogar del otro lado del Río de la Plata.

En una de las fotos, Zaira mostró sus piernas con la casa de fondo y la pileta a la vista, además de haber comentado un posteo de Este Constructora, la empresa que llevó a cabo el desarrollo.

Zaira Nara en su nueva casa en José Ignacio. Foto: Instagram @zaira.nara

Zaira Nara con sus hijos Malaika y Viggo en su nueva casa en José Ignacio. Foto: Instagram @zaira.nara

A la firma le comentó: “Me muero. Mi sueño”. A ese mensaje, la compañía respondió: “En vivo es todavía más linda. Gran diseño”.

EL OTRO PROYECTO DE ZAIRA NARA

Además de la casa en Uruguay, Zaira Nara sorprendió semanas atrás al contar que está construyendo un gran vestidor-estudio en la propiedad contigua a su casa en Buenos Aires.

En una entrevista, explicó la necesidad de separar su vida cotidiana del trabajo, ya que pasa gran parte del tiempo produciendo contenido desde su hogar. “Mi casa es mi casa… y de repente se está haciendo un guiso de lentejas mientras yo filmo un video”, bromeó.