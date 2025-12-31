La temporada de verano en Punta del Este no solo trajo sol, playa y glamour, sino también un escándalo sentimental que promete dar que hablar.

Luego de que la revista ¡Hola! Argentina publicara las primeras imágenes de Zaira Nara junto al empresario francés Robert Strom, confirmando los rumores de romance, el periodista Gustavo Méndez destapó una trama que nadie esperaba y que involucra nada menos que a Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa.

A través de sus redes sociales, Méndez reveló el detrás de escena del nuevo vínculo de la hermana de Wanda Nara y dejó en evidencia una supuesta traición que habría caído pésimo en el entorno de Facundo Pieres, ex pareja de la modelo: "Zaira y Robert se conocieron por Martín Pepa, amigo de Robert, y Pampita. Ellos fueron los celestinos de la pareja”, escribió el periodista, dejando en claro quiénes habrían sido los responsables del flechazo.

Pero la historia no termina ahí. Según Gustavo, este acercamiento no habría sido inocente ni casual, ya que Pieres aún tenía esperanzas de volver con Zaira y esa intención era conocida por su entorno más cercano: “Eso fue una traición para Facundo Pieres, el ex de Zaira, porque él quería volver con la menor de las Nara y Pepa lo sabía. Sin embargo le presentó al francés”, agregó el periodista, aportando un dato clave que explica la bronca del polista.

Foto: Instagram (@facundopieres)

De acuerdo a esta versión, la maniobra de Martín Pepa habría sido vista por Pieres como una puñalada por la espalda, especialmente porque Pampita —amiga de ambos— también habría participado del “operativo romance”. Una situación que, lejos de generar distancia, habría fortalecido el vínculo entre las dos modelos: “Por eso, Zaira y Pampita están más unidas que nunca. Súper amigas”, cerró, dando a entender que la alianza entre ellas se consolidó tras el inicio de la relación con Strom.

“Eso fue una traición para Facundo Pieres, el ex de Zaira, porque él quería volver con la menor de las Nara y Pepa lo sabía. Sin embargo le presentó al francés”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LAS PRIMERAS FOTOS DE ZAIRA NARA Y ROBERT STROM JUNTOS EN PUNTA DEL ESTE EN MEDIO DE RUMORES DE ROMANCE

El verano de Zaira Nara arrancó con una verdadera bomba mediática. En las últimas horas salieron a la luz las primeras fotos de la modelo junto a Robert Strom en Punta del Este, el heredero francés que hoy aparece señalado como su nuevo amor.

Las imágenes, publicadas por la revista ¡Hola! Argentina, confirmaron lo que ya era un fuerte rumor en el mundo del espectáculo.

La primicia fue lanzada por Gustavo Méndez en La Mañana con Moria, donde no dudó en dar todos los detalles del misterioso y millonario galán que conquistó a la menor de las Nara: “Las primeras imágenes de Zaira Nara con su nuevo novio francés, el magnate y recontra millonario Robert Strom. Tenemos las primeras imágenes en Punta del Este. Piedra libre para Zaira y su nuevo príncipe”, anunció al aire.

Según contó el periodista, Strom no es un simple empresario, sino que pertenece a una de las familias más poderosas de Europa: "Su abuelo fue quien creó los centros comerciales en Europa. Tiene más de 80 shoppings y vendió seis en Madrid hace muy poco por 1.600 millones de euros”, detalló Méndez, dejando en claro el nivel de fortuna que rodea al flamante novio de Zaira.

Foto: Captura de Instagram (@mecomprendezmendez) Por: Fabiana Lopez

Sobre el aspecto de Strom, en el programa también hubo comparaciones que llamaron la atención: "Muchos lo comparan con Diego Forlán, es muy parecido a Forlán”, dijeron al aire, sobre el ex de Zaira, mientras analizaban las fotos que ya circulan por todos lados.

Además, Gustavo ahondó en detalle sobre este tema en las redes: “Se conocieron por Martín Pepa, amigo de Robert, y Pampita. Ellos fueron los celestinos de la pareja”, expresó.

Por: Fabiana Lopez

Y cerró, entre otros datos: “Eso fue una traición para Facundo Pieres, el ex de Zaira, porque él quería volver con la menor de las Nara y Pepa lo sabía, sin embargo le presentó al francés. Por eso, Zaira y Pampita están más unidas que nunca. Super amigas”.