La Navidad en Punta del Este se llenó de rumores y preocupación cuando Pampita Ardohain fue vista en la guardia del Sanatorio Cantegril.

Las imágenes de la modelo junto a su pareja, Martín Pepa, recorrieron las redes y encendieron las alarmas entre sus seguidores y el mundo del espectáculo.

En medio de versiones cruzadas y especulaciones sobre su salud o la de sus hijos, Pampita decidió romper el silencio y aclarar la situación.

La ex pareja de Benjamín Vicuña explicó que no fue al médico por un tema personal, sino que acompañó a Felipe, el hijo de 17 años de Estefanía, su maquilladora y amiga de toda la vida.

Pampita llevó calma y contó qué pasó en la clínica

“Vine a acompañar a una amiga, algo de una amiga, no tengo nada que ver. No, no es ninguno de mis hijos. Besos para todos. No no no, no fue nada grave”, aseguró Pampita al salir del sanatorio, rodeada de periodistas que la esperaban para saber cómo estaba.

Mientras Martín Pepa se adelantó para evitar el contacto con la prensa, Pampita, visiblemente cansada tras varias horas en la clínica, se tomó un momento para hablar y despejar dudas: “Disculpen, llevo varias horas acá. No fue nada nada, tranquilos todos”, insistió.

Una Navidad diferente, pero sin mayores sobresaltos

La modelo aprovechó sus vacaciones en Uruguay para pasar las Fiestas junto a su familia y amigos.

Aunque la noche tuvo un giro inesperado, Pampita dejó en claro que todo quedó en un susto y que el adolescente está bien. “Tranquilos todos”, repitió antes de retirarse.

Así, Pampita llevó calma a su entorno y a sus seguidores, que se preocuparon al verla en la clínica en plena Navidad. La unión con su amiga Estefanía y sus familias quedó una vez más en evidencia, mostrando el fuerte lazo que las une.