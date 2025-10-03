Carolina “Pampita” Ardohain volvió a demostrar su espontaneidad al aire y protagonizó un divertido momento con Evangelina Anderson en Los 8 escalones.
Todo comenzó durante una de las consignas del programa, cuando se habló de la cantidad de gente que hace ejercicio al aire libre y de cómo, en muchos casos, esas actividades se convierten en una especie de “Tinder deportivo”.
Entre risas, la conductora no dudó en apuntar directo a su compañera: “Eva, te veo trotando por la ciudad. Yo hasta que no le consiga pareja a mi compañera no paro”, lanzó Pampita, generando la risa cómplice de todo el jurado.
Lejos de frenar ahí, redobló la apuesta y le dejó un consejo que sorprendió: “Porque estás desperdiciada. Sos un diamante en bruto”, cerró, divertida, con su colega.
¡Qué momento!
EL COSTOSO REGALO PARA UNO DE SUS HIJOS QUE DESATÓ UN CONFLICTO ENTRE BENJAMÍN VICUÑA Y PAMPITA
Aunque hoy mantienen una relación cordial tras años de idas y vueltas, Benjamín Vicuña y Carolina “Pampita” Ardohain no siempre están de acuerdo en lo que respecta a la crianza de sus hijos. Y en las últimas horas, trascendió un nuevo episodio de tensión entre ellos, nada menos que por Bautista, su hijo de 17 años.
Según contó Daniel Ambrosino en A la tarde, el actor había recibido la propuesta de regalarle un auto a su hijo adolescente, lo que habría significado el debut de Bauti al volante. Entusiasmado con la idea, Benjamín lo habló con Carolina Ardohain. Sin embargo, la respuesta de la modelo fue tajante.
“Ella habría dicho que no, que no se lo merece por mal comportamiento. Me parece que la criatura se quedó sin el cuatro ruedas”, lanzó el periodista en tono enigmático, confirmando así el desacuerdo entre los ex.
Más allá de esta disputa puntual, lo cierto es que Bautista mantiene un excelente vínculo con ambos padres. De hecho, acompaña a su mamá en Los 8 escalones, programa en el que incluso se animaron a compartir algunas anécdotas familiares frente a las cámaras.