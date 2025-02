Como todos los años, Benjamín Vicuña recurrió a las redes sociales para saludar a Bautista (el hijo que tiene con Carolina “Pampita” Ardohain) para saludarlo en el día de su cumpleaños.

“Mi amor por ti es inmortal y tan fuerte como tus ganas de ser mejor. Hoy, como todos los días, agradezco el honor de ser tu padre y poder compartir y aprender un poco más de lo que se trata vivir”, comenzó diciendo el actor junto a varias fotos junto a su hijo, que compartió en Instagram.

“Hoy ya eres un hombre y puedo decirte que te amo y te admiro. Que nada te puede detener si te lo propones y que el amor nos hace eternos. Bautista, puedes ser lo que quieras ser, porque eres inteligente y sensible, porque te preocupa el otro, porque te plantas frente al dolor y lo enfrentas, porque ríes con ganas, porque eres inmenso y digno, noble y fuerte. Ya tienes raíces, somos tu raíz y hoy te miro para arriba y puedo descansar del sol. Feliz cumpleaños, hijo”, agregó a flor de piel.

Y si bien la publicación despertó todo tipo de reacciones cariñosas de sus seguidores y seres queridos, Pampita sorprendió con un mensaje especial: “Te amamos con toda el alma”, respondió, con un emoji de un corazoncito rojo.

TAJANTE RESPUESTA DE PAMPITA AL RECORDAR UNO DE SUS TRABAJOS: “NO LO HARÍA NUNCA MÁS EN LA VIDA”

En medio de los rumores sobre un posible regreso del Bailando, Carolina “Pampita” Ardohain reveló si fue convocada para ser de nuevo jurado y fue contundente al dar a conocer el trabajo que no haría nunca más.

“No me llamaron, pero siempre me logran convencer. Vienen ahí, te hablan y te hablan hasta que lo logran. Pero todavía no me llamaron, no sé si se hará o no, es como un rumor, creo”, comenzó diciendo la modelo en una nota que se dio a LAM, dejando en claro que todavía no la contactaron para este proyecto.

“Yo haría temporadas más cortas, de dos, tres meses. Entonces como que le pones todo a eso y es más estelar y tenés famosos, tal vez, que son más difíciles de conseguir. En un lapso más cortito te animás, pero si vas a estar bailando seis meses, no sé si todo el mundo se quiere enganchar”, agregó.

Fue entonces que, tras escucharla, Ángel de Brito fue al hueso con su pregunta: “¿Y bailarías de vuelta o solo serías jurado?”, indagó. A lo que Pampita no dudó con su respuesta: “No, nunca más en la vida. Nunca más”.

Pampita: “No (sería participante del Bailando) nunca más en la vida porque bailan chicas de 20 años que pueden ensayar ocho horas al día, que el cuerpo tiene una elasticidad increíble, y yo ya estoy medio oxidada”.

“No, porque bailan chicas de 20 años que pueden ensayar ocho horas al día, que el cuerpo tiene una elasticidad increíble, y yo ya estoy medio oxidada”, argumentó. Y cerró, firme con su postura: “A menos que sean todas de mi edad. Si son todas de 45 para arriba… No puedo competir con una chica de 20 años, no tengo la energía tampoco para algo así”.