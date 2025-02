Pampita le hizo frente a la viralización de un fuerte posteo que China Suárez hizo en su contra mediante “Mejores amigos” en Instagram que, claramente, alguno de sus contactos favoritos quiso hacer pública.

“Tenemos amigos muy chusmas parece...”, expresó la modelo, entre risas, en diálogo con LAM, al referirse de la storie en la que la actriz la trataba de adúltera.

Pampita habló de los chats que mantiene en privado tras la viralización de un posteo de China en su contra. Foto: captura LAM

Acto seguido, lejos de ir contra la ex de su ex, Benjamín Vicuña, se identificó. Pícara, reveló qué pasaría si le revisan el celular y sorprendió a todos con una letal frase.

PAMPITA REVELÓ QUÉ PASARÍA SI LE REVISAN EL CELULAR

Pampita habló de las conversaciones que mantiene en privado a propósito de un posteo en “Mejores amigos” que China Suárez hizo en su contra.

“Uno en privado dice cada cosa, imaginate si ven mis chats, me tengo que ir del país... A mí no me duele nada, tengo mucho respeto hacia Eugenia porque es la mamá de los hermanos de mis chicos y yo lo que digo siempre lo digo de verdad”, sentenció, contundente.