Exactamente un mes atrás se filtró una polémica historia que China Suárez subió a “mejores amigos” en Instagram destrozando a Pampita.

Primero, la actriz se hizo eco de una declaración de la modelo y la tomó personal. “Yo no le robo el marido a nadie”, dijo Carolina Ardohain en una entrevista con Barbie Simons.

La China la publicó de forma privada en su red social y, también sin nombrar a la ex de Benjamín Vicuña, disparó: “No, solamente fuiste la única mujer en perder un juicio por adulterio en Argentina”.

El picante posteo de Suárez fue al escandaloso final del matrimonio de Pampita con Martín Barrantes.

QUÉ DIJO PAMPITA DE LA CHINA SUÁREZ LUEGO DE TRATARLA DE ADULTERA

El tiempo pasó, el notero de LAM tuvo mano a mano a Pampita y no perdió la oportunidad de preguntarle por el letal palito que le dio la China en su red social.

Notero: -Hace poco se viralizó que la China había publicado algo en mejores amigos en Instagram...

Pampita: -¿Viste? Lo mismo que me pasa a mí (le filtran lo que sube a MA)

Notero: -¿Qué te pasa cuando leés esa publicación que hace la China en mejores amigos?

Pampita: -Tenemos amigos muy chusmas, parece.

Notero: -Porque fue bastante fuerte leer eso.

Pampita: -¡Uno en privado dice cada cosa! Si ven mis chats, me tengo que ir del país.

Notero: -¿Te dolieron sus palabras? ¿O que recuerde el juicio que perdiste?

Pampita: -No. No me duele nada. Tengo mucho respeto con Eugenia porque es la mamá de los hermanos de mis chicos. Yo lo que digo siempre, lo digo de verdad. No me vas a ver haciéndome la que estoy bien con alguien si no lo estoy. Si estoy mal, se me nota en la cara, no comparto espacio.

Notero: -Capaz desde tu lado es así y del otro lado te pintan una falsedad que... Una publicación así es bastante polémica.

Pampita: -Desde mi lado siempre va a estar todo bien. A partir de que ella fue mamá de Magnolia, la primera de los hijos, el chip cambió por completo. El lazo es infinito y mis hijos tienen que vivir en armonía.

Notero: -¿No charlaron después de eso? ¿Ella te pidió disculpas?

Pampita: -No charlamos. No hace falta tampoco. Yo doy por entendido que está todo bien.

