A casi cinco meses de la separación de Roberto García Moritán, Pampita habló a fondo de su nuevo presente junto a Martín Pepa y le cerró la puerta sin dudar a una reconciliación futura con el papá de Anita.

“Uno tiene ahí la ilusión de una reconciliación. Se los vio tan bien juntos en las vacaciones”, le comentó el notero de LAM a Carolina Ardohain.

Con determinación, la modelo respondió: “No, imposible. Y él ya lo dijo. Además, estoy en pareja. Pero no, eso se cerró para siempre”.

QUÉ DIJO PAMPITA DE LAS CONQUISTA DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN

Acto seguido, el cronista de Ángel de Brito quiso saber qué piensa Pampita de los romances fugaces que están saliendo a la luz de García Moritán.

“¡Cómo está Robert! Parece que está ahí, picoteando. Está medio picaflor”, le comentó el notero, en alusión a Inés, la joven conquista de Roberto que LAM ventiló.

“Parece, ¿no? No sé, no tengo ni idea. Me cuentan ustedes”, respondió la modelo y conductora, enfocada en ella y cuidando su vínculo con el polista Martín Pepa.

