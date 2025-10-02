Paula Varela y Evangelina Anderson protagonizaron un momento de alta tensión en la gala de los premios Martín Fierro 2025.

La entrega de los Martín Fierro 2025 dejó mucho más que premios y glamour. Un video que se viralizó en redes mostró a Paula Varela y Evangelina Anderson en una charla cargada de gestos y caras serias, desatando rumores de pelea y reclamos en plena ceremonia.

Este jueves la panelista de Lape Club Social decidió contar toda la verdad sobre el inesperado cruce con la modelo. Según relató, Anderson estaba enojada porque la periodista calificó como “ridícula” una actitud que tuvo durante su separación de Martín Demichelis: fingir que miraba el celular cuando los cronistas la abordaban para preguntarle sobre el tema.

Paula Varela (Foto: Movilress)

“No le dije ridícula a ella, sino a la actitud”

La periodista fue contundente al explicar el origen del conflicto. “Evangelina malinterpretó todo y se quedó con que le había dicho ‘ridícula’ a ella. A partir de eso, no me contestó más los mensajes; pensé que había cambiado de teléfono. Cuando me la crucé en los Martín Fierro, arrancó con una actitud muy obtusa, como muy encerrada en su idea de que yo le había dicho ridícula a ella. Lo cual no es verdad, yo hablaba de la actitud”, detalló Varela.

Evangelina Anderson (Foto: Movilpress)

Sobre el momento de la discusión, la panelista recordó: “A mí lo que me molestó de ella es que era imposible que escuche lo que le estaba diciendo. Hablo de esto porque se viralizaron estas imágenes. Yo ahí le digo ‘no entiendo por qué te enojaste’ y ella me dice ‘porque me dijiste ridícula’”.

“Me la banco, pero no fue para tanto”

Varela no esquivó el tema y reafirmó su postura: “Yo le dije ridícula a la actitud y me la banco. Lo sigo pensando. Lo cual no es para hacer un gran escándalo, pero ella no me quería escuchar. Me decía ‘el año pasado me hablaste divino y ahora sos falsa’”.

Paula Varela (Foto: Movilpress)

La periodista también expresó su malestar por la situación: “A mí lo que me molestó es la injusticia. Si vos me decís que dije algo que es una grosería, que a ella le va a molestar. Mientras ella estuvo casada, yo nunca emití ningún comentario de nada porque no me parece”.

“No tengo nada en contra de ella”

Para cerrar, Varela fue clara sobre sus intenciones: “Yo no tengo ningún problema porque no tengo nada en contra de ella y realmente pienso bien de ella. No tengo ninguna actitud maliciosa como ella quiso enfrascar”.

Fotos: Instagram (@evangelinaanderson)

El cruce entre Paula Varela y Evangelina Anderson dejó en evidencia que, detrás de las luces y los flashes, las emociones y los malentendidos también tienen su lugar en la gran noche de la televisión argentina.