En la noche de los Martín Fierro 2025, Ángel de Brito fue una de las figuras más buscadas por la prensa en la alfombra roja.

El periodista y conductor de LAM (Los Ángeles de la Mañana) se mostró entusiasmado por estar nominado con su programa como Mejor Programa Periodístico, un hecho inédito para el ciclo de espectáculos que hace años lidera la conversación mediática.

“Me gustaría ganar, obvio, porque es un reconocimiento al laburo que hacemos en este rubro. Es la primera vez que un programa de espectáculos está en una terna tan importante”, expresó De Brito, quien llegó acompañado por su equipo de trabajo.

Ángel de Brito habló de su relación con Yanina Latorre

Frente a los rumores que circularon en redes sociales y portales sobre una supuesta interna con Yanina Latorre, De Brito fue categórico:

“Todo verso. Nuestra relación está espectacular, como siempre. Hace 15 años que nos conocemos, que somos amigos, hablamos todos los días. Ella aporta muchísimo a LAM y yo la apoyo también con su programa”, aclaró.

Además, destacó el talento de la panelista y no dudó en afirmar:

“Siempre creí en Yanina. Le digo que tiene que conducir su programa, hacer teatro… tiene todo para dar. Es una número uno.”

Yanina Latorre (Foto: Movilpress)

De Brito y el streaming: “Va a haber cada vez más canales, es súper democrático”

Consultado sobre el fenómeno del streaming, el conductor opinó que se trata de una evolución natural en los medios y defendió la inclusión de nuevos formatos y voces:

“Me encanta el streaming. Es un medio más, muy parecido a otros, y a la vez distinto. Cualquiera puede tener su canal en YouTube, me parece súper democrático. No tengo prejuicios por la edad ni de dónde viene cada uno.”

Y fue claro sobre el futuro de este formato:

“De acá a cinco años va a haber más canales. Obvio que los más rentables van a ser pocos, como pasa en cualquier mercado, pero todos van a poder hacer contenido.”

La previa, la comida y el ritual de la gala

Fiel a su estilo, De Brito también compartió detalles personales de su llegada a la gala:

“Vine con mis compañeras de trabajo, estuvimos haciendo la previa tranquilos. Comimos unos tostados en la habitación porque llegamos temprano. Ahora vamos a entrar a la comida sin alcohol, eso queda para el brindis y la fiesta.”

También tuvo un simpático cruce con Mirtha Legrand, a quien saludó afectuosamente al llegar, y bromeó: “Ya tengo el premio: me saludó Mirtha y me pidió un besito”.

¿Susana vuelve a la TV?

Sobre el posible regreso de Susana Giménez, De Brito no dudó:

“Susana, Marcelo, Mirtha… todos tienen que estar siempre presentes en la televisión, de la manera que sea.”