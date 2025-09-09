Desde su separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson ha esquivado sistemáticamente a la prensa, negándose a dar declaraciones con motivo de que sus hijos no se vean involucrados en medio de un cruce con su ex y sufran.

Mientras que a Demichelis le aparecen supuestas amantes en los programas de espectáculos, a Evangelina solo se le conoce un “chongo” de 34 años llamado Franco, relación que fue expuesta la semana pasada en LAM.

Este martes, Yanina Latorre retomó el tema en SQP y aseguró que “sabe desde hace algún tiempo que Evangelina tiene una relación”. “Sé todo: dónde se conocieron, donde se encontraban; y digo ‘encontraban’ porque él esta semana anduvo visitando a una chica de otra nacionalidad en otro lado”, explicó.

Leé más:

Se supo el verdadero nombre de Evangelina y quién le puso Anderson

YANINA LATORRE REVELÓ POR QUÉ EVANGELINA ANDERSON NO BLANQUEA A SU “CHONGO”

A la hora de definir la relación que estaría manteniendo Anderson, Yanina dudó sobre el mote de “chongo”. “Yo creo que ella un poco se enganchó. Él boquea mucho y habla”, agregó la conductora de SQP, que contó que recibió una confirmación de dos fuentes sobre el romance.

“Yo no voy a decir el nombre por la familia, pero no me gusta el mensaje de Evangelina que se hace la llorona por los hijos y se termina engrampando a alguien que también tiene pibes”, aseguró la conductora, que hizo una revelación inesperada sobre la vida amorosa de la modelo.

Evangelina Anderson | Créditos: Instagram @evangelinaanderson

“Te voy a decir una cosa: yo la tengo grabada. Soy tan zorra que los mandé a grabar para ver si era verdad y los tengo. No lo voy a contar y no los voy a mostrar nunca, aunque me lo nieguen. Hoy llamó a un sitio para que bajen una nota, o sea que le preocupa”, cerró Yanina, sobre los motivos de Evangelina Anderson para no blanquear a su “chongo”.

Leé más:

El picante like de L-Gante a las osadas fotos de Evangelina Anderson en un jacuzzi

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.