Tras los rumores de romance, Zaira Nara y Robert Strom fueron vistos a los besos en Punta del Este en la víspera de Año Nuevo y desde Ciudad te mostramos las fotos de la pareja, a puro romanticismo.

Atrás quedaron los rumores del vínculo con el polista multimillonario oriundo de Francia con las imágenes a puro chape en sus vacaciones juntos en las playas esteñas. Ahora todo es una realidad y se trata del primer romance confirmado de la temporada de verano 2026.

El heredero de un imperio vinculado a los centros comerciales europeos y la modelo y empresaria argentina no se ocultan, se muestran más que enamorados en las calles de Uruguay. Nuestras cámaras los captaron en un vehículo descapotable, abrazados y a los besos.

LAS FOTOS DE ZAIRA NARA Y ROBERT STROM A LOS BESOS EN PUNTA DEL ESTE

Zaira Nara y Robert Strom en Punta del Este (Foto: RS Fotos).

Zaira Nara y Robert Strom en Punta del Este (Foto: RS Fotos).

Zaira Nara y Robert Strom en Punta del Este (Foto: RS Fotos).

Zaira Nara y Robert Strom a los besos en Punta del Este (Foto: RS Fotos).

Zaira Nara y Robert Strom a los besos en Punta del Este (Foto: RS Fotos).

Zaira Nara y Robert Strom en Punta del Este (Foto: RS Fotos).

Zaira Nara y Robert Strom en Punta del Este (Foto: RS Fotos).

Zaira Nara y Robert Strom en Punta del Este (Foto: RS Fotos).

Fotos: RS Fotos.