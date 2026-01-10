Zaira Nara estrenó su nueva casa en Uruguay y mostró su dormitorio principal, un espacio que combina elegancia minimalista con confort absoluto.

La habitación se caracteriza por su diseño moderno con una paleta de colores neutros que incluye tonos beige, crema y blanco hueso. Los amplios ventanales de piso a techo permiten la entrada de abundante luz natural, filtrada por cortinas de lino blanco que aportan privacidad y calidez al ambiente.

Crédito: Instagram

EL LUJO EN LA HABITACIÓN DE ZAIRA NARA

El mobiliario sigue la filosofía del “lujo silencioso”: una cama de gran tamaño con cabecero blanco minimalista integrado a la pared, mesas de noche empotradas y materiales naturales como lino en la ropa de cama, pisos de madera clara y cestas de mimbre tejido.

El punto focal del espacio es un gran tapiz con formas geométricas en tonos tierra (terracota, azul marino, verde bosque y ocre) que cuelga sobre la cama, aportando personalidad sin romper la armonía del conjunto.

La propiedad, ubicada en José Ignacio, refleja la tendencia arquitectónica contemporánea de Uruguay con sus espacios amplios y conexión con la naturaleza.