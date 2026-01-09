Fernanda Iglesias aseguró en Puro Show que Robert Strom, el novio de Zaira Nara, se fue de la Argentina rumbo a Milán, donde fue visto en Milán con otra mujer en el hotel donde se hopeda.

“Hablamos de él unos días, ahora se volvió a Europa el fin de semana, pasó por Francia y después se fue a Milán a jugar un torneo de cuatro días a jugar que se llama Italia Polo Challenge 2026 en Courmayeur“, contextualizó la periodista.

“Es un torneo público, lo que no es público es lo que pasó después en el hotel en el que se está alojando Robert Strom”, adelantó entonces la panelista y luego explicó cómo se enteró: “Tengo una pareja conocida que está parando en el hotel, me dijeron que lo vieron con una chica rubia”.

Robert Strom fue visto con otra mujer en Milán (Foto: captura de eltrece).

“Me dijeron que iban de la mano, que averiguaron quién es la chica, ella es inglesa, estuvieron juntos en el hotel”, sumó Fernanda sobre la infidelidad del novio de Zaira a pocos días de mostrarse juntos en Punta del Este.

EL VATICINIO DE SABRINA ROJAS SOBRE EL ROMANCE DE ZAIRA NARA CON EL POLISTA MILLONARIO ROBERT STROM

Sabrina Rojas sorprendió en Sálvese Quien Pueda al hacer un picante análisis sobre el romance confirmado de Zaira Nara con el billonario francés, el polista Robert Strom, y el fin de su relación con Facundo Pieres, con quien estuvo casi dos años en pareja.

En medio del debate sobre el presente de la modelo, la conductora aportó detalles del motivo por el que se terminó el vínculo con Pieres: “Yo tengo entendido queterminaron porque estaban como desencontrados en la vida, que cada uno viajaba mucho por su lado,que no había pasado nada grave en realidad sino eso”.

Sabrina Rojas opinó del romance de Zaira Nara con Robert Strom (Foto: captura de América).

Fue entonces cuando Sabrina opinó: “Acá ella la tiene mucho más complicada porque encima el señor, que es francés, vive afuera, si se le complicó con Facundo Pieres imagínate con este chico que viaja por el mundo y ni siquiera vive acá, vive en Palm Beach, Florida”.

