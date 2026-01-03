En las últimas horas, Martín Pepa, el novio de Pampita, quedó en el centro de una polémica luego de que Yanina Latorre revelara en sus historias de Instagram un supuesto distanciamiento total con Facundo Pieres, ex pareja de Zaira Nara y amigo íntimo del polista desde hace años.

Según contó la panelista, Pepa y Pieres “eran” amigos de toda la vida, pero el vínculo se habría roto cuando Pepa habría actuado como celestino entre Zaira Nara y el polista Robert Strom, actual novio de la modelo.

De acuerdo a esta versión, Facundo estuvo gran parte del año muy afectado por la separación de Zaira, quien habría decidido terminar la relación debido a las constantes exigencias del polo y los viajes, que le impedían acompañarlo.

Yanina Latorre habló de la polémica de Facundo Pieres, Martín Pepa, Pampita, Zaira Nara y Robert Strom (Foto: Instagram/@yanilatorre).

La situación habría empeorado cuando, desde el círculo íntimo de Pieres, interpretaron que uno de sus amigos más cercanos le presentó a otro polista millonario a su ex, algo que habría generado una indignación total.

Yanina Latorre habló de la polémica de Facundo Pieres, Martín Pepa, Pampita, Zaira Nara y Robert Strom (Foto: Instagram/@yanilatorre).

“Facundo no quiere saber más nada con Martín Pepa”, aseguró Yanina, y agregó que incluso el actual trabajo de Pepa para otro polista de alto perfil habría sido conseguido gracias a Pieres.

Yanina Latorre habló de la polémica de Facundo Pieres, Martín Pepa, Pampita, Zaira Nara y Robert Strom (Foto: Instagram/@yanilatorre).

Yanina también reveló que ambos se habrían cruzado hace pocos días en Punta del Este, donde Pepa habría intentado pedirle disculpas. Pieres lo habría escuchado pero habría sido tajante: no quiere retomar la relación.

Yanina Latorre habló de la polémica de Facundo Pieres, Martín Pepa, Pampita, Zaira Nara y Robert Strom (Foto: Instagram/@yanilatorre).

El entorno del polista estaría molesto no solo con Pepa, sino también con Pampita y Zaira Nara, quienes habrían tenido algún rol en el acercamiento.

Como dato de color, Yanina Latorre también contó que Robert Strom habría llegado a la relación con Zaira tras una ruptura reciente, y que habría sido Pepa quien impulsó el encuentro. Incluso deslizó que habría sido Pampita quien llamó a Zaira para acercarla al polista.

Yanina Latorre habló de la polémica de Facundo Pieres, Martín Pepa, Pampita, Zaira Nara y Robert Strom (Foto: Instagram/@yanilatorre).

Además, desde el entorno familiar de Strom aseguran estar preocupados por su perfil: 37 años, fama de mujeriego, gusto por la noche y ninguna relación estable prolongada.

Yanina Latorre habló de la polémica de Facundo Pieres, Martín Pepa, Pampita, Zaira Nara y Robert Strom (Foto: Instagram/@yanilatorre).

En medio de este escándalo, Martín Pepa publicó una foto en sus historias de Instagram donde se lo ve junto a Facundo Pieres y otros amigos en Punta del Este, acompañada por emojis de la bandera de Uruguay y un corazón rojo.

Martín Pepa con Facundo Pieres y amigos en Punta del Este (Foto: Instagram/@martinpepa1).

La imagen fue interpretada por muchos como un intento de desmentir o relativizar los dichos de Yanina Latorre.

LA VERSIÓN DE POCHI DE GOSSIPEAME SOBRE LA FOTO QUE PUBLICÓ MARTÍN PEPA CON FACUNDO PIERES

Sin embargo, Pochi de Gossipeame sumó un dato clave: aseguró que la foto que publicó Martín Pepa en su Instagram no es actual, sino que habría sido tomada hace aproximadamente un año, y que Pepa la habría subido estratégicamente para confundir y “despistar” en medio de la polémica.

Pochi de Gossipeame reveló un dato sobre la foto que compartió Martín Pepa con Facundo Pieres y amigos en Punta del Este (Foto: Instagram/@martinpepa1).

Por ahora, ninguno de los protagonistas habló públicamente, pero todo indica que el quiebre entre Facundo Pieres y Martín Pepa estaría lejos de resolverse, mientras la relación entre Zaira Nara y Robert Strom sigue sumando capítulos y rumores.

Zaira Nara y Robert Strom en Punta del Este (Foto: RS Fotos).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.