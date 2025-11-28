En su reciente paso por España, Pampita y Martín Pepa se hospedaron en un hotel boutique madrileño que no tardó en llamar la atención de sus seguidores.

La modelo compartió imágenes del Only Boutique Hotel, un espacio donde el diseño clásico convive con detalles contemporáneos, creando una ambientación elegante y visualmente cautivadora.

Cada rincón parece pensado para ofrecer una experiencia estética completa, desde el ascensor convertido en biblioteca hasta las salas decoradas con piezas artísticas.

Así es el hotel boutique de Pampita y Martín Pepa en Madrid: ascensor con biblioteca y bar de lujo | Créditos: Instagram @pampitaoficial

La fachada del hotel mantiene el espíritu europeo tradicional, con cinco niveles, balcones de hierro forjado y molduras que realzan cada ventana.

En la planta baja, una librería se integra con la entrada principal, enmarcada por una marquesina azul que anticipa el estilo refinado del interior. El contraste entre la arquitectura histórica y el diseño moderno funciona como carta de presentación del lugar.

EL LUJOSO HOTEL DONDE SE HOSPEDARON PAMPITA Y MARTÍN PEPA

Entre los espacios más fotografiados por Pampita se destaca el ascensor temático, uno de los grandes atractivos del hotel. Las paredes están revestidas con estanterías repletas de libros, generando la ilusión de estar dentro de una pequeña biblioteca.

Los pasillos y áreas comunes también siguen esa línea sofisticada. Con techos altos, molduras blancas, espejos de cuerpo entero y cerámicas azules y blancas dispuestas sobre pedestales, el diseño apuesta por una estética equilibrada y luminosa.

En la planta baja, los espacios de descanso combinan funcionalidad y estilo. Sillones blancos de respaldos altos, decorados con tachuelas, se mezclan con almohadones en tonos chocolate. Las mesas de madera exhiben libros y objetos decorativos que refuerzan el carácter curado del ambiente.

La sala principal es otro punto fuerte del hotel boutique. Allí, una imponente escultura de rinoceronte montada sobre una pared azul se convierte en el foco visual del espacio. Debajo, una chimenea con marco blanco sostiene floreros coloridos y cerámicas ornamentales que aportan dinamismo.

El bar, de ambientación sofisticada y tonos oscuros, completa la propuesta del Only Boutique Hotel, sumando un espacio ideal para relajarse luego de un día de recorridas por Madrid. La combinación de materiales nobles, iluminación cálida y mobiliario de diseño refuerza la identidad elegante del lugar.