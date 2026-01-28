Zaira Nara volvió a quedar en el centro de la polémica tras su paso por Paraguay, donde participó de un evento promocional organizado por una reconocida marca de cerveza.

Lo que debía ser una jornada festiva terminó derivando en fuertes críticas por parte de periodistas locales, que la acusaron de mostrarse distante, poco amable y con escasa predisposición para interactuar con el público.

Uno de los más duros fue Lucas Renatto, quien en LAM no ahorró palabras al describir su experiencia con Zaira Nara.

Según relató, el clima durante el evento fue tenso y dejó malestar entre los asistentes. “Ella trabaja de linda, ese es su talento, porque carisma no tiene”, lanzó, una frase que rápidamente se viralizó y alimentó la controversia en redes sociales.

Foto de Instagram @zaira.nara

NORA COLOSIMO BANCÓ A ZAIRA NARA

Frente a esas versiones, Zaira eligió defenderse mostrando pruebas. En su cuenta de Instagram compartió una captura del chat con la persona encargada de contratarla, donde le agradecían efusivamente su participación.

Nora Colosimo bancó a Zaira Nara tras el escándalo en Paraguay: “Cuántas quisieran ser…” | Créditos: Instagram @nora_colosimo

En el mensaje destacaban su buena onda, su compromiso durante toda la jornada y cerraban con un contundente elogio: “Una divina realmente, la amamos”. Con ese gesto, la modelo buscó dejar en claro que, al menos para los organizadores, su desempeño había sido impecable.

Su madre, Nora Colosimo, republicó la captura de pantalla y arremetió: “Cuántas quisieran ser Zaira”.