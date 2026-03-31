Este martes, el periodista Gustavo Méndez contó en el programa La Mañana con Moria cuál fue el verdadero motivo que llevó a la modelo y al polista a ponerle punto final a su relación en el 2025, algo que hoy no sería impedimento a una posible reconociliación.

Según el panelista, la clave estuvo en un pedido que el deportista le hizo a la hermana de Wanda y que ella no estuvo dispuesta a aceptar: ”Cuando ya estaban de novios, quería que Zaira empiece a dejar de lado su carrera y lo acompañe más a él".

Foto: Movilpress

“Y Zaira decía ‘no, no, es mi carrera también’”, reveló la respuesta que la conductora le habría dado a Facundo prioizando su carrera en ese entonces, razón por la cual él terminó afectado: “Le dolió y se deprimió por eso con ella”.

Esta semana, el propio Facundo confirmó la ruptura de Chechu Bonelli en medio de rumores de que habría retomado contacto con Nara. El periodita Méndez contó en el programa matutino de eltrece que “Pieres parece que habría entendido” que la modelo no dejaría de lado su carrera por “acompañarlo”, y que solo de esta manera podrían regresar como pareja.

EL NEGOCIO DE LOS VIAJES Y LA INDEPENDENCIA: LA PELEA DE ZAIRA NARA Y FACUNDO PIERES

Gustavo Méndez explicó que para Zaira Nara, los viajes son parte fundamental de su trabajo y su independencia: “Hoy que no hay tanto laburo para las modelos, el negocio está en los viajes y en promocionar marcas en hoteles de lujo o en eventos internacionales, ahí está el dinero”.

Zaira Nara trabajando de modelo e influencer por el mundo(Foto de Instagram)

La modelo se negó a dejar de viajar y priorizó su carrera por sobre la relación. “Obviamente que Facundo Pieres, una vez ya con Zaira, le empezó a molestar que ella viajara tanto”, remató Méndez.

¿HAY CHANCES DE RECONCILIACIÓN?

El periodista dejó abierta la puerta a una posible reconciliación, ya que el principal obstáculo —el pedido de Pieres para que Zaira deje de viajar— “ya no sería un problema” si ambos logran llegar a un acuerdo sobre sus prioridades.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.