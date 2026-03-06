Zaira Nara lo hizo de nuevo. Con el calor pegando fuerte y el mercurio rozando los 28°C, la modelo y empresaria se fotografió con una campera de corderito sintético y lo publicó en sus redes con un mensaje que lo dice todo: “Invierno, cuando quieras”.

Desafiante, fashionista y siempre un paso adelante, Zaira dejó en claro que para ella las tendencias no esperan a que baje la temperatura.

La prenda elegida es una faux fur jacket de estilo aviador, en tonos cuero mocha mousse y corderito crema: textura de peluche sintético, volumen justo y una dosis generosa de actitud. La combinó con un jean baggy y una camisa celeste apenas abotonada, logrando ese equilibrio entre lo rústico y lo urbano que la caracteriza.

No es la primera vez que la modelo adelanta las prendas de la próxima temporada. Ya en su viaje a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia, Zaira llegó con una valija cargada de tapados de piel eco, furry coats y abrigos en colores manteca y beige, marcando las claves del frío que se viene.

Zaira Nara posó con campera de corderito a 28 grados: “Invierno, cuando quieras”. Crédito: Instagram

LA CAMPERA CORDERITO: EL ABRIGO DEL INVIERNO 2026

Los expertos en moda lo confirman: la textura de peluche sintético —también conocida como sherpa o faux fur— será la gran protagonista del invierno 2026.

Zaira Nara posó con campera de corderito a 28 grados: “Invierno, cuando quieras”. Crédito: Instagram

Cálida, sustentable (sin pieles de origen animal) y visualmente impactante, esta prenda ya está siendo adoptada por referentes de la moda a nivel local e internacional.