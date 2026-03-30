La historia de Chechu Bonelli y Facundo Pieres llegó a su fin mucho antes de lo esperado. El romance, que se hizo público hace apenas tres meses, terminó de manera abrupta y con un trasfondo que sorprendió a todos por el regreso de Zaira Nara a la vida del polista.

El propio polista confirmó la ruptura en diálogo con Yanina Latorre, quien contó en el programa SQP que fue directo a la fuente. “Me dijo que sí y que fue por diferencias de agenda”, explicó la conductora, citando la versión oficial que dio Pieres sobre el final del vínculo.

Sin embargo, detrás de la separación habría un motivo mucho más profundo. Latorre reveló un dato clave: “Él recibió un mensaje de Zaira Nara y eso paralizó su corazón”. A partir de ese contacto, se desataron movimientos en redes sociales que no pasaron desapercibidos: Pieres volvió a seguir a Zaira en Instagram, ella lo siguió a él y también apareció un follow a Wanda Nara.

Fotos: capturas América TV / Movilpress

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Consultado sobre ese gesto, el polista respondió sin vueltas: “Era una chiquilinada no seguirla. Me di cuenta que soy un bol$%#, si está todo bien”. Pero la cosa no quedó solo en las redes. Según Latorre, coincidieron el fin de semana pasado en Punta del Este y, aunque no pudo confirmar si se vieron cara a cara, aseguró que hablaron.

El intercambio habría tenido una excusa concreta: Zaira le habría escrito para pedirle el teléfono de un plomero para la casa que construye, ya que ambos tienen propiedades en ese destino. Pero desde el entorno de Pieres fueron más allá: “Él recibió un mensaje de Zaira Nara y eso paralizó su corazón. Él quedó pasmado y ahí la dejó a la otra”, relató Latorre, dejando en claro el impacto emocional que tuvo el mensaje.

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Mientras tanto, Chechu Bonelli evitó confirmar la separación cuando fue abordada por un cronista de SQP. “Yo estoy muy bien, ¿por qué hablás de una relación?”, respondió incómoda. Entre risas, agregó: “No hablo de mi vida privada” y cerró: “Estoy pasando un muy buen momento mío”.

Fotos: capturas América TV

Por su parte, Facundo Pieres fue más directo en privado: “Me separé hace unos días, pero por suerte está todo bien. Fue mutuo. No es fácil”. Así, una historia que parecía avanzar a toda velocidad terminó de la manera más inesperada.

De esta manera, la ex de Darío Cvitanich se vio de la noche a la mañana desvinculada de la vida del polista, y aunque ella no quiera brindar más datos al respecto como cuando se desahogó sobre su divorcio, las pistas que brindó Yanina Latorre apuntan al regreso de Zaira Nara a la vida del polista como la principal causa.

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