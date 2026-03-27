Hace poco menos de un año, Zaira Nara y Facundo Pieres terminaron su relación y, ahora, ambos nombres están en el centro de la escena.

Es que él publicó fotos de los avances de la obra de su casa en Uruguay y los usuarios de Instagram se preguntaron si se trataba de la vivienda que pensaba compartir con la modelo.

Facundo Pieres publicó fotos en sus historias de Instagram donde se puede observar el estado actual de la obra: la propiedad, ubicada frente al mar, evidencia un diseño moderno y minimalista, con una fuerte integración al entorno natural.

En una de las imágenes se destacan paredes de cemento aún sin terminar y grandes ventanales circulares que enmarcan la vista al océano, uno de los rasgos arquitectónicos más llamativos del proyecto.

Facundo Pieres reveló fotos de la casa que construye en Uruguay: ¿la pensó con Zaira Nara? | Créditos: Instagram @facundopieres

LA CASA QUE CONSTRUYE FACUNDO PIERES EN URUGUAY

Otra fotografía muestra la parte superior de la construcción, con obreros trabajando entre vigas y andamios de madera bajo un cielo despejado.

Pieres acompañó las imágenes con frases breves que reflejan su entusiasmo por el avance: “Va queriendo”, junto a un emoji de la bandera uruguaya, dejando entrever que la obra avanza a buen ritmo.

Facundo Pieres reveló fotos de la casa que construye en Uruguay: ¿la pensó con Zaira Nara? | Créditos: Instagram @facundopieres

La publicación reavivó inevitablemente las preguntas sobre el origen del proyecto. Durante su relación con la modelo, la pareja había planificado instalarse parcialmente en Uruguay, apostando a una vida más tranquila cerca del mar.

Por eso, muchos seguidores interpretaron que se trataría de la misma propiedad pensada para la convivencia que finalmente no ocurrió.