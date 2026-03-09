Después de un año marcado por cambios personales, Chechu Bonelli atraviesa un presente muy distinto y el amor parece tener mucho que ver. La modelo habló con Intrusos y dejó entrever su felicidad tras la aparición de una foto que la muestra muy cerca del polista Facundo Pieres.

Consultada por el cronista sobre su presente, Chechu no dudó en admitir que está pasando por un buen momento personal: “Sí, volvió la sonrisa, por suerte”, expresó con sinceridad, dejando en claro que atraviesa una etapa renovada en su vida.

Además, la entrevistada también habló del proceso que vivió durante el último tiempo y de los cambios que tiene por delante: “Mi vida nueva va a ser, sin lugar a dudas, con muchas cosas y muchos cambios por delante. Pero trato de ponerle el pecho a todo y mirarlo de manera positiva”, explicó.

Foto: Captura (América)

En ese sentido, remarcó que su objetivo es transformar cada etapa en una oportunidad para crecer: “Todos los cambios trato de que sean para mejor. Así que bueno, en eso estamos, tratando de ser positiva”, agregó la ex de Darío Cvitanich.

“Estoy bien. Está todo bien, estoy muy bien. Mi corazón está muy, muy, muy contento. No te voy a dar muchos detalles, solo decirte que estoy bien, muy bien, muy contenta”, cerró Chechu.

Facundo Pieres en Punta del Este (Foto: Grupo Mass).

LA FOTO DE CHECHU BONELLI Y FACUNDO PIERES, JUNTOS EN ORLANDO: “ESTUVIERON MUY MIMOSOS”

Una imagen vale más que mil palabras. Y, en este caso, desató una catarata de comentarios al aire. En La Mañana con Moria mostraron una foto exclusiva de Chechu Bonelli y Facundo Pieres juntos en Orlando, nada menos que en pleno Disney, y el panel no dejó pasar ni un detalle.

“Tenemos imágenes exclusivas de Chechu Bonelli y Facundo Pieres haciendo fila en Orlando”, anunciaron en el programa que conduce Moria Casán por eltrece.

“Ay, mirá cómo se miran y se sonríen”, señalaron, marcando la complicidad evidente entre la periodista deportiva y el polista. Por último, según la información que manejaban en el programa, la postal no fue un hecho aislado: “Lo que me cuentan es que estuvieron muy abrazaditos, muy mimosos”, cerró Facundo Ventura, contundente.

Chechu Bonelli y Facundo Pieres, ¿a un paso de blanquear?