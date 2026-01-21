La cena de Chechu Bonelli en un restaurante top de Cariló con Facundo Pieres confirmó los rumores de romance, y ahora se filtró la drástica decisión que habría tomado el polista por la modelo.

“El fin de semana pasó algo”, alarmó Matías Vázquez.

Entonces, el conductor de Puro Show continuó tras capturar la atención de sus compañeros: “Alguien que conoce a Pieres me dijo, no todo es color rosa“.

Matías Vázquez.

Suspenso que opacó el entusiasmo de Chechu al admitir ante cámara en una entrevista para el programa que “Facu es re fachero” y “un candidatazo”.

La decisión de Facundo Pieres por Chechu Bonelli

“Esta persona me dice que pieres está cerrando todo lo del pasado para meterse a fondo con Chechu”, tranquilizó Vázquez.

“¿Qué significa esto? Cuando estás soltero tenés un ganado abierto y se está despidiendo de buena manera de personas que estaban teniendo un vínculo en esa etapa de soltería", cerró sobre sobre Facundo Pieres y Chechu Bonelli.