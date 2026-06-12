Mientras la Justicia avanza con la investigación por la denuncia que Juana Tinelli presentó contra su expareja, Bautista Cuiña (por violencia de género), continúan apareciendo distintas versiones sobre lo ocurrido durante la madrugada del viernes en un boliche de Costanera.

En medio del fuerte revuelo mediático que generó el caso, Amalia Granata se refirió al tema y sorprendió al brindar detalles sobre el estado emocional del joven, a quien aseguró conocer a través de su familia.

La panelista habló al aire de Intrusos y sostuvo que Cuiña se encuentra atravesando un momento de profunda angustia tras quedar en el centro de la escena pública: “Yo le aconsejé que la denuncie, pero él no quiere. Él está en shock. Imagínense. Es una persona que no está en el medio. Se levantó hoy después de haber salido con sus amigos y se ve en todos los programas de televisión siendo acusado de golpeador”, expresó.

Juanita Tinelli y Bautista Cuiña (captura de TikTok)

Lejos de mantenerse al margen, Granata también salió a respaldar públicamente al exnovio de Juana y aseguró que la situación impactó de lleno en su entorno familiar: “No está bueno que acusen a tu hijo de golpeador cuando no lo es”, afirmó, dejando en claro su postura sobre la denuncia que investiga la Justicia.

Además, reveló cuál es la versión que maneja la familia de Cuiña respecto de lo sucedido aquella noche: “Él tuvo un intercambio de palabras con ella, ella lo rasguña y él decide irse. Se entera esta mañana de todo lo que pasó después”, aseguró.

Por el momento, la causa continúa en investigación y será la Justicia la encargada de determinar qué ocurrió realmente. Mientras tanto, las declaraciones cruzadas y los testimonios de personas cercanas a ambas partes siguen alimentando una polémica que no deja de sumar capítulos.

Amalia Granata: “Yo le aconsejé que la denuncie, pero él no quiere. Él está en shock. Imagínense. Es una persona que no está en el medio. Se levantó hoy después de haber salido con sus amigos y se ve en todos los programas de televisión siendo acusado de golpeador”.

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MARCELO TINELLI ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LA DENUNCIA DE SU HIJA JUANA POR VIOLENCIA DE GÉNERO

Una nueva denuncia policial de Juana Tinelli volvió a conmocionar en las últimas horas, cuando en la madrugada del viernes acusó a su pareja de haberla golpeado en un boliche, y Marcelo Tinelli rompió el silencio.

“No tengo idea de qué me estás hablando, me estoy enterando por vos”, le contestó a Paula Varela en la mañana del viernes. Es que Tinelli está instalado en Estados Unidos para hacer la cobertura del mundial para un sitio de noticias.

“Se asustó y le mandé la denuncia policial”, continuó la periodista en referencia a Marcelo. En esos instantes, Tinelli “no podía encontrar a Juana ni hablar con ella” ni “a Paula Robles tampoco”, hasta que la madre de la joven le contestó que “no estaba con Juana”.

Foto de Instagram @juanittinelli1

“Hasta que Juana contestó el teléfono y le dijo: Papi, tranquilo. Estoy bien. Después hablamos’”, precisó la panelista de Intrusos, que agregó que Juanita estaba en su casa.

Horas más tarde, Marcelo charló con su hija menor y Daniel Ambrosino contó: “Habló con Juana. Se comunicó con ella por WhatsApp, y le dijo que está bien, que está en la casa”. Aunque el diálogo fue vía mensaje de texto, no por teléfono ni mensajes de voz.

Juanita Tinelli y Bautista Cuiña (Foto: RS Fotos)

Por último, Marcela Tauro reveló que Marcelo Tinelli se comunicó también con Fito Cuiña, el papá de Bautista, quien es dueño de una importante casa de venta de electrodomésticos “porque son amigos”, y fue su “auspiciante por mucho tiempo”.