Una nueva denuncia policial de Juana Tinelli volvió a conmocionar en las últimas horas, cuando en la madrugada del viernes acusó a su pareja de haberla golpeado en un boliche, y Marcelo Tinelli rompió el silencio.

“No tengo idea de qué me estás hablando, me estoy enterando por vos”, le contestó a Paula Varela en la mañana del viernes.

Es que Tinelli está instalado en Estados Unidos para hacer la cobertura del mundial para un sitio de noticias.

Foto de Instagram @juanittinelli1

“Se asustó y le mandé la denuncia policial”, continuó la periodista en referencia a Marcelo.

En esos instantes, Tinelli “no podía encontrar a Juana ni hablar con ella” ni “a Paula Robles tampoco”, hasta que la madre de la joven le contestó que “no estaba con Juana”.

Juanita Tinelli y Bautista Cuiña (Foto: RS Fotos)

“Hasta que Juana contestó el teléfono y le dijo: Papi, tranquilo. Estoy bien. Después hablamos’”, precisó la panelista de Intrusos, que agregó que Juanita estaba en su casa.

Qué le dijo Juana Tinelli a Marcelo Tinelli

Horas más tarde, Marcelo charló con su hija menor y Daniel Ambrosino contó: “Habló con Juana. Se comunicó con ella por WhatsApp, y le dijo que está bien, que está en la casa”.

Marcelo Tinelli reunió a todos sus hijos | Foto: Instagram @marcelotinelli

Aunque el diálogo fue vía mensaje de texto, no por teléfono ni mensajes de voz.

Además, Marcela Tauro agregó que Marcelo Tinelli se comunicó también con Fito Cuiña, el papá de Bautista, quien es dueño de una importante casa de venta de electrodomésticos “porque son amigos”, y fue su “auspiciante por mucho tiempo”.