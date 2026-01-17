Chechu Bonelli arrancó 2026 con una decisión que marca un antes y un después en su vida personal: la compra de su primera casa como soltera.

Luego de un 2025 atravesado por cambios profundos, entre ellos su separación de Darío Cvitanich, la conductora apostó por un nuevo comienzo y lo celebró mostrando, sin filtros, el hogar que inaugura esta etapa de independencia y reorganización familiar.

La noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales. En una de las imágenes publicadas, se la ve con un manojo de llaves en la mano; en otra, ya dentro de la vivienda, levanta los brazos con una sonrisa amplia y una frase que sintetiza el momento: “Soy dueña”.

Chechu Bonelli mostró su nueva casa de soltera: diseño moderno y estilo industrial | Créditos: Instagram @chechubonelli

LA NUEVA CASA DE CHECHU BONELLI

La casa refleja ese nuevo presente. Con un diseño moderno y una marcada impronta industrial, la vivienda se destaca por el protagonismo del vidrio, los grandes ventanales y una paleta de tonos neutros que aportan luz y amplitud.

Blancos, grises suaves y colores nude dominan los ambientes, generando una sensación de calma y orden, pensada para la vida cotidiana y familiar.

El corazón de la propiedad está en los espacios integrados. Living, comedor y cocina conviven bajo un mismo concepto abierto, ideal para acompañar la dinámica diaria con sus hijas y también para recibir amigos y familiares.

Uno de los detalles que más llamó la atención es la escalera caracol, que conecta con el segundo piso y aporta un sello distintivo al interior. Además, la casa cuenta con un pequeño parque interno, un espacio verde que suma aire y permite incorporar plantas, reforzando la idea de hogar vivido y en constante construcción.