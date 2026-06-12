Juan Etchegoyen confirmó en Infobae en Vivo que Susana Giménez no viajará a la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 26™. La noticia, que fue confirmada por fuentes de Telefé, generó un revuelo inmediato y abrió la puerta a todo tipo de especulaciones.

“Tengo un bombazo, quiero aclarar que no es un rumor ni una versión, es un dato confirmado, una diva argentina que se queda afuera del Mundial, o por lo menos de la primera fase. Es casi como si un emblema de la Selección Argentina porque siempre estuvo presente en los mundiales”, adelantó el periodista.

Según detalló el panelista, la conductora, que nunca faltó a la cita mundialista, no estará presente en la primera ronda. “La que no viaja a la primera fase del Mundial es Susana Giménez, me lo confirman desde Telefé y ella es una de las figuras que siempre ha viajado”, remarcó.

LOS MOTIVOS POR LOS QUE SUSANA GIMÉNEZ NO VIAJA A LA PRIMERA RONDA LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 26™

A partir de este dato, surgieron varias hipótesis sobre los motivos de la ausencia de la diva. Por un lado, Juan Etchegoyen reveló que se habla de una posible tensión entre Susana y las nuevas autoridades de Telefé. “Trascendió que a ella no le había gustado demasiado la decisión de que, si no se trabaja, no se cobra un sueldo”, explicó el periodista, dejando entrever que la relación podría estar atravesando un momento delicado.

Otra posibilidad es que, con el paso de los años, Susana haya decidido no exponerse al trajín de la primera fase del Mundial y que la decisión de no viajar haya sido completamente personal. “Por ahí Susana no tiene ganas de exponerse a una primera fase del Mundial y sea ella quien haya tomado la decisión de no viajar”, analizó Etchegoyen.

La única puerta que queda abierta para ver a Susana Giménez en el evento deportivo dependería del rendimiento de la Selección. “La única manera que Susana Giménez puede ir al Mundial es que Argentina salga primera de su grupo, porque en ese caso jugaría en Miami, pero tampoco es algo que esté confirmado”, aclaró el periodista.

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