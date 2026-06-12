La cantante mexicana Thalía se convirtió en tendencia este jueves, primer día de la Copa del Mundo 2026, después de que una cuenta dedicada a su legado publicara un emotivo video que rescata la admiración que Diego Armando Maradona sentía por ella.

El clip recorre el vínculo entre la música de la artista y las generaciones de mexicanos que crecieron celebrando con sus canciones, y terminó circulando masivamente entre fanáticos del fútbol y seguidores de la diva.

El posteo en Instagram Por: Instagram | thaliahqofficial

El posteo de thaliahqofficial y thalia no pasó desapercibido: en pocas horas acumuló miles de interacciones y encendió la nostalgia de quienes asocian temas como “Piel Morena”, “Amor a la Mexicana” y “De Dónde Soy” con momentos entrañables de su vida. No es casualidad que justo al arranque del mundial, cuando el mundo vuelve a reunirse alrededor del fútbol, esas melodías resurjan como banda sonora de la identidad latina.

LA CONEXIÓN ENTRE THALÍA Y DIEGO MARADONA QUE EL FÚTBOL NO OLVIDÓ

Según recuerda la publicación viral, Diego Maradona expresó en vida su admiración por Thalía, un dato que muchos no conocían y que ahora cobra una nueva dimensión emotiva en el contexto mundialista.

Diego Maradona escuchando Piel Morena, , uniendo música, pasión y tradición futbolera.

El video también rescata imágenes y momentos en los que los fanáticos argentinos, desde las tribunas de La Bombonera, adoptaron una versión de “Piel Morena” como himno propio, fusionando música, pasión y tradición futbolera en una sola voz colectiva.

No es casualidad queDiego Maradona expresaran su admiración por Thalia, ni que en La Bombonera miles de hinchas hayan hecho suya una versión de Piel Morena, uniendo música, pasión y tradición futbolera.

Ese cruce entre el ídolo máximo del fútbol argentino y la reina del pop latino resume algo que va más allá del entretenimiento: la música de Thalía atravesó fronteras, estadios y décadas, convirtiéndose en parte del tejido emocional de millones de personas en toda América Latina. Que Maradona fuera uno de sus admiradores no hace más que subrayar ese alcance casi mítico.

THALÍA Y EL MUNDIAL 2026: UNA BANDA SONORA QUE TRASCIENDE EL TIEMPO

Con el inicio oficial de la Copa del Mundo 2026 —que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá—, las redes sociales se llenaron de celebraciones, recuerdos y homenajes. En ese contexto, el nombre de Thalía emergió de forma orgánica como símbolo de la identidad cultural mexicana, justo en el torneo más importante del mundo que por primera vez se juega en suelo azteca.

Thalía recordó a Diego Maradona al inicio del Mundial 2026: el video que emocionó a todos Por: Instagram | thaliahqofficial

El video de la fan account es un recordatorio de que hay canciones que no envejecen: siguen siendo el colchón emocional de los grandes momentos, ya sea una final de campeonato, una reunión familiar o el simple orgullo de saber de dónde uno viene.

Thalía recordó a Diego Maradona al inicio del Mundial 2026: el video que emocionó a todos Por: Instagram | thaliahqofficial

“De Dónde Soy” suena hoy más pertinente que nunca, y Thalía, sin proponérselo, volvió a estar en el centro de la conversación más grande del planeta.