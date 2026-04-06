La inolvidable telenovela María Mercedes vuelve a la televisión argentina y promete conquistar a una nueva generación de espectadores. Desde este lunes 6 de abril, la ficción se emite de lunes a viernes a las 14 horas por Ciudad Magazine.

Protagonizada por Thalía y Arturo Peniche, la historia fue dirigida por Beatriz Sheridan y producida por Valentín Pimstein para Televisa en 1992.

Original de Inés Rodena y adaptada por Carlos Romero, fue emitida originalmente por El Canal de las Estrellas entre septiembre de 1992 y enero de 1993.

Arturo Peniche y Thalía en "María Mercedes". (Foto: archivo).

De qué trata María Mercedes

La trama sigue a María Mercedes Muñoz, una joven humilde que lucha día a día para mantener a su familia. Con un padre alcohólico y hermanos que dependen de ella, “Meche” vende billetes de lotería en la calle para sobrevivir.

Su destino cambia cuando conoce a Santiago del Olmo, un hombre millonario que, al borde de la muerte, decide casarse con ella para impedir que su ambiciosa familia herede su fortuna. Tras su fallecimiento, María Mercedes se convierte en heredera universal, desatando una feroz disputa con su tía política Malvina, interpretada por Laura Zapata.

En medio de intrigas, manipulaciones y secretos, aparece Jorge Luis del Olmo (Arturo Peniche), quien termina casándose con María Mercedes pese a estar marcado por una tragedia amorosa. A lo largo de la historia, el amor entre ambos crecerá en medio de conflictos, celos y traiciones, especialmente por parte de Mística, personaje de Nicky Mondellini.

Un clásico de las telenovelas

Arturo Peniche y Thalía en "María Mercedes". (Foto: archivo).

María Mercedes es recordada como uno de los grandes éxitos de los años 90 y forma parte de la trilogía de las “Marías” que consolidó a Thalía como estrella internacional.

Con una combinación de drama, romance y giros impactantes, la novela sigue vigente en la memoria del público y ahora regresa para emocionar a nuevas audiencias en la pantalla de Ciudad Magazine.

Elenco destacado de María Mercedes

Thalía y Laura Zapata, su hermana en la vida real, en María Mercedes.

Thalía – María Mercedes

Arturo Peniche – Jorge Luis del Olmo

Laura Zapata – Malvina

Gabriela Goldsmith – María Magnolia

Carmen Amezcua – Digna

Carmen Salinas – Doña Filo

Nicky Mondellini – Mística

Fernando Colunga – Chicho

Thalía vs. Laura Zapata: una historia de desencuentros entre las hermanas

Recientemente, Laura Zapata volvió a generar polémica al hablar sobre su relación con su hermana, la cantante Thalía. En una reciente participación en el reality La casa de los famosos, la villana de telenovelas aseguró que fue clave en los inicios artísticos de la estrella internacional.

Según relató, fue ella quien presentó a Thalía en la industria musical cuando aún era una niña. “Yo la presenté, yo le abrí las puertas, yo la promoví”, afirmó Zapata al recordar cómo la recomendó para integrar el grupo infantil Din Din, creado para participar en un festival musical.

De acuerdo con su versión, ese primer contacto fue determinante para que su hermana comenzara su carrera artística, que luego la llevaría a convertirse en una de las figuras más importantes del pop latino.

El origen del conflicto familiar

Más allá de estas declaraciones, Zapata también se refirió al distanciamiento que mantiene con Thalía desde hace más de dos décadas. La actriz aseguró que dejaron de hablarse tras el traumático secuestro que sufrió en 2002 junto a su hermana Ernestina Sodi.

Ese episodio marcó un quiebre definitivo en la relación familiar, generando conflictos que, según ambas partes han manifestado en distintas ocasiones, nunca lograron resolverse.

Zapata se enfrentó en varias ocasiones con Thalía, a quien acusó de negarse a pagar el rescate, por lo que ella mismo tuvo que “gestionar” el pago.

Una relación marcada por la polémica

La relación entre Laura Zapata y Thalía ha estado atravesada por tensiones públicas durante años. Si bien ambas tuvieron cercanía en su juventud —incluso compartiendo el mundo artístico—, las diferencias personales y familiares terminaron alejándolas.

Las recientes declaraciones reavivan una historia cargada de reproches, versiones cruzadas y viejas heridas que, al parecer, siguen abiertas.