Karina Mazzocco decidió pasar por el quirófano luego de asistir a la gala de los Martín Fierro 2026, para realizarse una pequeña intervención y mostró un poco de su intimidad a través de las redes sociales.

La conductora de América TV expresó su profunda alegría por el resultado final de este procedimiento que venía planeando desde hace un tiempo.

QUÉ RETOQUE ESTÉTICO SE HIZO KARINA MAZZOCCO

En una historia que compartió en su cuenta oficial de Instagram, Karina Mazzocco dio a conocer cuál fue la cirugía que se realizó y contó detalles del procedimiento.

“Me achiqué los lóbulos de las orejas”, comentó la animadora, revelando un complejo estético que arrastraba por el uso de aros pesados.

Luego, explicó el detrás de la intervención y cómo viene la recuperación: “Estoy muy contenta. Fue una cirugía muy sencilla. Pasaron 20 días y ya están así, se nota apenitas. En seis meses no va a quedar ni cicatriz”.

Por último, aseguró estar satisfecha por el resultado final y contó qué tiene que utilizar durante un tiempo para que cure bien.

“Acabo de comprarme la crema que tengo que usar y nada más. Estoy muy pero muy feliz”, cerró de manera contundente.