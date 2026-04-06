Laura Zapata volvió a generar impacto al hablar sin filtros sobre su relación con su hermana, Thalía, con quien no tiene vínculo desde hace más de dos décadas.

Durante su participación en La casa de los famosos, la recordada villana de Rosa salvaje fue contundente: “Desde el secuestro dejamos de hablarnos”, afirmó en una charla dentro de la casa.

Thalía compartió la telenovela María Mercedes con Laura. Allí, la famosa actriz y cantante interpretó a la protagonista mientras que Zapata encarnó a la villana Malvina.

Thalía y Laura Zapata, su hermana en la vida real, en María Mercedes.

El secuestro que marcó el quiebre definitivo

Zapata recordó el traumático episodio ocurrido en 2002, cuando fue secuestrada junto a su hermana Ernestina Sodi tras salir de la obra La casa de Bernarda Alba.

Según detalló, ella recuperó la libertad tras 18 días de cautiverio, mientras que Sodi permaneció secuestrada durante 45 días. A partir de ese momento, la relación familiar se quebró por completo.

Thalía y Laura Zapata con Eva Mange, la abuela. (Foto: Instagram).

La actriz también reiteró una de sus acusaciones más polémicas: aseguró que Thalía se negó a pagar el rescate, lo que la obligó a gestionar la liberación por su cuenta, generando un conflicto irreparable entre ambas.

“Yo le abrí las puertas”: la fuerte declaración sobre los inicios de Thalía

Zapata sorprendió al afirmar que tuvo un rol clave en el inicio artístico de su hermana. Según relató, gracias a contactos que hizo tras participar en el Festival de la OTI en 1978 y 1980, pudo acercarla a oportunidades en la industria musical.

“Me encuentro un día a un amigo que me dijo que buscaba niños para formar un grupo, y yo le dije que tenía una hermanita preciosa. Se la mandé y se quedó”, contó.

Ese proyecto era Din Din, creado para participar en el Festival Juguemos a Cantar y que llegó a grabar dos discos.

“Yo la presenté, yo le abrí las puertas, yo la promoví… pero desde el secuestro nos dejamos de hablar”, concluyó Zapata, reavivando una historia familiar marcada por el conflicto y las acusaciones cruzadas.

“Autosecuestro”: la grave acusación de un actor mexicano

En una entrevista con la cadena Univisión en 2019, el actor Alfredo Adame lanzó explosivas declaraciones sobre Laura Zapata, asegurando que no tiene dudas sobre su supuesta responsabilidad en el secuestro que sufrió en 2002.

Adame fue tajante al calificar a la actriz como “perversa” y “malévola”, y sostuvo una polémica teoría: según él, Zapata habría planeado su propio secuestro con el objetivo de obtener dinero de su hermana, Thalía, y de su esposo, el empresario Tommy Mottola.

“A mí me queda muy claro. Yo tengo como amigo al comandante de la unidad antisecuestro y claro, fue un autosecuestro. La soltaron a ella primero, acuérdate, a negociar y todo el rollo”, afirmó el actor con seguridad.