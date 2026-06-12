La discusión en un boliche que Juana Tinelli mantuvo con su exnovio terminó con una denuncia por violencia de género contra Bautista Cuiña por un supuesto golpe en la cara, pero ahora Amalia Granata contó la versión del acusado y el panorama cambió.

“Él estaba en una mesa con sus amigos, ella va para allá con otro muchacho, y se empieza a besar adelante de él. Él se acerca y le dice, por favor, que se retire”, contó la legisladora santafesina en Intrusos.

“Que un exnovio tuyo se venga para tu mesa a besarse con otro, no es una situación que estaba buena. Entonces, le pidió que se retire. Ahí ella se puso nerviosa y lo rasguña a él”, detalló Granata el episodio.

Juana Tinelli.

Lastimado, según Amalia Cuiña decidió “irse del boliche” para que “no sea un escándalo”, aunque “se enteró a la mañana de la denuncia”.

Cómo está el exnovio de Juana Tinelli

“Él no le pegó. Su familia está tranquila porque hay cámaras y testigos”, afirmó Amalia.

Juanita Tinelli y Bautista Cuiña (Foto: RS Fotos)

“Ella tiene problemas psicológicos de los que nadie habla. Está ensuciando a una persona de bien, que tiene una familia de bien, una familia trabajadora, que nunca tuvo ningún problema. Lo está ensuciando con violencia de género”, repudió.

Al final, Amalia Granata recalcó que Juana Tinelli “no quiso que la revisen”, que Bautista Cuiña no va a hacer una contradenuncia “porque está en shock”, y recordó también la causa archivada por amenaza de muerte contra Gustavo Scaglione, uno de los dueños de América y Telefe.