Una imagen vale más que mil palabras. Y, en este caso, desató una catarata de comentarios al aire. En La Mañana con Moria mostraron una foto exclusiva de Chechu Bonelli y Facundo Pieres juntos en Orlando, nada menos que en pleno Disney, y el panel no dejó pasar ni un detalle.

“Tenemos imágenes exclusivas de Chechu Bonelli y Facundo Pieres haciendo fila en Orlando”, anunciaron en el programa que conduce Moria Casán por eltrece.

“Ay, mirá cómo se miran y se sonríen”, señalaron, marcando la complicidad evidente entre la periodista deportiva y el polista. Por último, según la información que manejaban en el programa, la postal no fue un hecho aislado: “Lo que me cuentan es que estuvieron muy abrazaditos, muy mimosos”, cerró Facundo Ventura, contundente.

Chechu Bonelli y Facundo Pieres, ¿a un paso de blanquear?

Foto: Captura (eltrece)

ASEGURAN QUE CHECHU BONELLI LLAMÓ A PAULA CHAVES Y ZAIRA NARA EN MEDIO DE RUMORES DE ROMANCE CON FACUNDO PIERES

Chechu Bonelli quedó en el centro de la escena luego de que Yanina Latorre compartiera en sus redes sociales una serie de mensajes explosivos que alimentaron los rumores de romance con Facundo Pieres, ex de Zaira Nara y con pasado sentimental también ligado a Paula Chaves.

Según relató la conductora de Sálvese Quien Pueda en varios posteos que subió a Instagram Stories, a Bonelli no le habrían caído nada bien las pulicaciones que compartió en los últimos días: “Parece que a Chechu no le gustaron mis historias”, lanzó. Y agregó: “Parece también que se agarró con el ex”.

Pero eso no fue todo. Latorre fue más allá y describió el presente personal de la modelo con frases filosas: “A todo esto, me dicen que ella está viviendo una adolescencia tardía”. En esa línea, detalló un cambio de rutina que estaría llamando la atención de su círculo íntimo: “Sale con los chiquitos del stream que hace en La Casa, se pone en pedo, no para. Va a La Polenta”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

Siempre según la versión de Yanina, el vínculo con Pieres no habría sido un simple rumor: “Cuando Pieres la visitó, fueron juntos a La Polenta”, aseguró. Y remarcó que la situación generó inquietud: “El entorno de ella está preocupado”.

Sin embargo, el dato que más sorprendió fue otro. De acuerdo a la información que compartió Yanina, Chechu habría decidido comunicarse directamente con las ex del polista para evitar conflictos: “Entre otras cosas, llamó a Paula Chaves y Zaira Nara para que no se molestaran porque salía con Pieres”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

Fiel a su estilo ácido, Yanina cerró con una frase que dejó a todos hablando: “¿No será mucho? No sabía que había que pedirle permiso a las ex para trincarse un tipo”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez