Como cada verano, Punta del Este volvió a convertirse en el punto de encuentro de los famosos y romances inesperados. Y esta vez, los protagonistas del rumor más picante son Chechu Bonelli y Facundo Pieres, quienes habrían sido vistos a los besos en plena playa.

La encargada de prender la mecha todo fue Yanina Latorre, que desde su cuenta de Instagram compartió una foto donde se ve al reconocido polista mostrándole algo en el celular a la ex de Darío Cvitanich, que está sentada muy relajada en una reposera frente al mar.

Pero lo que parecía una postal inofensiva tuvo un texto explosivo: “Pieres (ex de Zaira Nara) y Chechu Bonelli ayer en la playa. Me cuentan que los vieron dándose un beso”, escribió la esposa de Diego Latorre sobre la imagen que rápidamente se viralizó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

El supuesto romance de verano no quedó ahí. En otra historia, Yanina más información: “Después hablan de Mauro, la China y Wanda. Todo es igual, no importa la clase social. A Pieres le jode que Zaira esté con Robert (Strom) y él va y ronda a Chechu. Él juega al pádel con Darío (Cvitanich). Igual creo que a Darío le chupa un huevo”, cerró sin filtro.

¿Qué pasa entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres?

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

POR QUÉ FACUNDO PIERES ESTARÍA FURIOSO CON PAMPITA Y MARTÍN PEPA POR EL NUEVO ROMANCE DE ZAIRA NARA

La temporada de verano en Punta del Este no solo trajo sol, playa y glamour, sino también un escándalo sentimental que promete dar que hablar.

Luego de que la revista ¡Hola! Argentina publicara las primeras imágenes de Zaira Nara junto al empresario francés Robert Strom, confirmando los rumores de romance, el periodista Gustavo Méndez destapó una trama que nadie esperaba y que involucra nada menos que a Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa.

A través de sus redes sociales, Méndez reveló el detrás de escena del nuevo vínculo de la hermana de Wanda Nara y dejó en evidencia una supuesta traición que habría caído pésimo en el entorno de Facundo Pieres, ex pareja de la modelo: "Zaira y Robert se conocieron por Martín Pepa, amigo de Robert, y Pampita. Ellos fueron los celestinos de la pareja”, escribió el periodista, dejando en claro quiénes habrían sido los responsables del flechazo.

Foto: Instagram (@facundopieres)

Pero la historia no termina ahí. Según Gustavo, este acercamiento no habría sido inocente ni casual, ya que Pieres aún tenía esperanzas de volver con Zaira y esa intención era conocida por su entorno más cercano: “Eso fue una traición para Facundo Pieres, el ex de Zaira, porque él quería volver con la menor de las Nara y Pepa lo sabía. Sin embargo le presentó al francés”, agregó el periodista, aportando un dato clave que explica la bronca del polista.

“Eso fue una traición para Facundo Pieres, el ex de Zaira, porque él quería volver con la menor de las Nara y Pepa lo sabía. Sin embargo le presentó al francés”.

De acuerdo a esta versión, la maniobra de Martín Pepa habría sido vista por Pieres como una puñalada por la espalda, especialmente porque Pampita —amiga de ambos— también habría participado del “operativo romance”. Una situación que, lejos de generar distancia, habría fortalecido el vínculo entre las dos modelos: “Por eso, Zaira y Pampita están más unidas que nunca. Súper amigas”, cerró, dando a entender que la alianza entre ellas se consolidó tras el inicio de la relación con Strom.