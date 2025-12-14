Después de semanas cargadas de rumores, declaraciones cruzadas y una exposición mediática que no dio respiro, Chechu Bonelli y Darío Cvitanich volvieron a verse las caras. El motivo fue más fuerte que cualquier diferencia: la comunión de Carmela, su hija del medio, que celebró sus 10 años con un evento lleno de emoción.

La separación de la pareja, tras 14 años juntos, fue un verdadero escándalo. Los rumores de infidelidad y las idas y vueltas en redes sociales mantuvieron a ambos en el centro de la escena. Mientras Chechu compartía su dolor, Cvitanich sorprendía con un nuevo romance junto a Ivana Figueiras. Pero, después de la tormenta, la familia volvió a reunirse por un motivo especial.

El sábado 13 de diciembre, la comunión de Carmela se transformó en el escenario del reencuentro. Aunque la distancia entre Chechu y Darío fue notoria —no hubo fotos juntos ni postales familiares—, ambos eligieron acompañar a su hija desde el rol de padres, dejando de lado las diferencias personales.

Cvitanich fue el primero en compartir una imagen del gran día: se lo vio orgulloso junto a Carmela, que lució un vestido blanco y una corona de flores. “Te amo Carme”, escribió el exfutbolista, dejando en claro que el amor por su hija está por encima de todo.

Por su parte, Chechu Bonelli eligió una foto abrazada a su hija frente al árbol de Navidad. Ambas vestidas de blanco, mostraron la unión y el cariño que las une. “Siempre, siempre a tu lado. Te amo Carmela”, expresó la periodista, reflejando el vínculo inquebrantable con su hija.

La comunión de Carmela dejó un mensaje contundente: más allá de los conflictos, la expareja decidió priorizar a sus hijas. Cada uno desde su lugar, Chechu y Darío eligieron acompañar a la adolescente en un día clave, dejando de lado el foco personal y poniendo el bienestar de sus hijas por encima de todo.

