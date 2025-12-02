El final del amor entre Cechu Bonelli y Darío Cvitanich sigue dando que hablar, y ahora se filtró el motivo real de la separación luego de 14 años de relación y tres hijas en común.

El primer indicio público de la crisis conyugal remonta a diciembre de 2024, cuando en el décimo aniversario de boda “ella le dedica unas fotos divinas del día del casamiento”, y “él no le pone like ni le comenta”.

“Acá ya estaban en crisis, porque esa crisis se profundiza muchísimo en septiembre del 2024″, agregó.

Foto: Instagram

De hecho, Cvitanich aclaró que comenzó a coquetear con Ivana Figueiras el 13 de julio de 2025.

El incidente de Bariloche que marcó el quiebre

“Lo que me cuentan es que en septiembre del 2024 se fueron de vacaciones juntos. Yo sé que pasó algo con una de las hijas que hizo que hubiera un quiebre, si no venía muy bien”.

Chechu Bonelli en el estreno de Zootopia (Foto: Movilpress).

“A una de las hijas se le habría caído una marmelada y hubo una situación donde Chechu tuvo una reacción que a Darío no le habría gustado. Reaccionó mal. Entonces acá hubo un quiebre”.

“Ya venía mal. Hubo una reacción, un reto que a él no le habría gustado. Y ahí empieza medio el quiebre”, cerró Pochi de Gossipeame sin entrar en detalles sobre por conflicto con una de las tres hijas de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich.