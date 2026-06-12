A una semana de la muerte de Indio Solari, su esposa Virginia Mones Ruiz rompió el silencio y publicó un conmovedor video en la cuenta oficial del músico. En el mensaje, agradeció el cariño y el respaldo que recibió la familia en medio del dolor.

“Gente querida, Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a las que queremos agradecer”, comenzó diciendo Virginia, visiblemente emocionada.

En el video, la esposa del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota recordó a quienes estuvieron presentes desde el primer momento. “Martita Garín, Gastón Daus y Patricia, que nos acompañaron el primer espantoso momento. JJ y Marcelo, sus grandes amigos que estuvieron y están siempre”, enumeró.

Video: Instagram indiosolarioficial

EL EMOTIVO MENSAJE DE LA ESPOSA DEL INDIO SOLARI

También dedicó palabras a quienes ayudaron en la organización y en los trámites legales tras el fallecimiento del artista. “Nuestros abogados, Gustavo Triemstra y Federico González Ghione, que nos respaldaron todo el tiempo”, destacó.

Virginia hizo una mención especial para quienes se encargaron de la despedida pública del Indio. “Máximo, Facu, Joaco, Wado, a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar. A nuestro gobernador Axel, que aportó con todo su personal”, señaló.

En medio del duelo, la familia fue un pilar fundamental. “A la familia Solari, a la familia Mones Ruiz, un gran soporte en estos momentos”, expresó Virginia.

La despedida al Indio Solari (Foto: RS Fotos)

No faltaron los agradecimientos para los músicos y colaboradores que acompañaron al Indio durante años. “A su querida y amada banda, a nuestro querido KVK, siempre presentes”, afirmó.

Virginia también reconoció el trabajo de los bomberos y la paciencia de los vecinos durante los días posteriores a la muerte del cantante. “A los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús… ¿Qué decirles? Ustedes saben. A nuestros queridos vecinos de Leloir, que soportaron todo el despliegue de esos días complicándoles la vida”, manifestó.

Foto: Captura (eltrece)

Pero el mensaje más fuerte estuvo dirigido a los fanáticos, que se acercaron en masa para despedir al Indio. “A ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable”, dijo Virginia, conmovida.

Antes de cerrar, dejó una reflexión que rápidamente se viralizó entre los seguidores: “Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos”.