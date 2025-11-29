Chechu Bonelli se animó a revelar uno de los aspectos más dolorosos de su separación de Darío Cvitanich. Invitada a La Casa del Streaming, la modelo se quebró al recordar el vínculo que tenía con su exsuegra y cómo, tras la ruptura, la “invitaron a retirarse” de la familia.

La confesión generó revuelo y el exfutbolista no tardó en responderle con un mensaje contundente en redes sociales. Durante la entrevista, Chechu no ocultó su emoción al hablar de la mamá de Darío. “¿Qué vínculo tenías con tu ex suegra?”, le preguntaron. Ella respondió sin dudar: “Ay, no, la amo con toda mi alma”.

Sin embargo, la situación cambió tras la separación. “¿Y ahora seguis teniendo relación con ella?”, le consultaron. “Me invitaron a no tenerlo más, a retirarme de ahí, pero hasta hace poco seguía viajando y amo, o sea, para mí la sensación de hogar es esa, es ir a visitarla y aparte es una genia”, relató con la voz quebrada.

Chechu Bonelli en La Casa del Streaming (Foto: captura de X).

Chechu recordó con nostalgia los momentos compartidos: “¿Qué querés comer? Yo te preparo, acostate, dormí. Y yo decía, ay, sí, qué lindo, quiero esto. Y ahora la sensación de familia para mí se me rompió. Me he largado a llorar, es una de las cosas que más sufrí de la separación, el tener que cortar con eso. Porque la amo con toda mi alma”.

La modelo también explicó el lugar especial que ocupaba en la familia: “Ella tiene todos hijos varones, entonces es como que yo era una hija también para ella. Todo lo que aprendí de la maternidad lo aprendí con ella”.

LA DURA RESPUESTA DE DARÍO CVITANICH A LAS DECLARACIONES DE CHECHU BONELLI: “CON MI FAMILIA, MI PAREJA Y MI VIDA NO”

La exposición pública del tema no pasó desapercibida para Darío Cvitanich, quien ya confirmó su romance con Ivana Figueiras. Desde su cuenta de Instagram, el exdelantero compartió una captura de un artículo sobre las declaraciones de Chechu Bonelli y lanzó un mensaje directo:

“Mirá qué bueno, querías hacerle pagar los pasajes a mi mamá cuando viajaba… y mejor no sigo, con mi flia, mi pareja y mi vida NO…”, escribió, dejando en claro su malestar y poniendo un límite a la exposición de su entorno.

Darío Cvitanich contra Chechu Bonelli (Foto: Instagram/@daricvitaok).

La reacción de Cvitanich sumó un nuevo capítulo a la separación, que ya venía generando repercusiones por el nuevo vínculo del exfutbolista y la cercanía de Ivana Figueiras con Chechu en el pasado.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.