Chechu Bonelli eligió expresarse en sus redes sociales con un mensaje cargado de emociones en sus redes sociales a poco de su separación del padre de sus hijos, Darío Cvitanich, que ya confirmó romance con Ivana Figueiras.

La modelo se animó a una reflexión íntima sobre el proceso que está atravesando: “Acabo de llegar de mi práctica de hockey. Hay un silencio en mi casa que disfruto, y me permite conectar con lo más profundo de mí”, dijo dejando en claro que el deporte y la soledad se convirtieron en aliados para su recuperación emocional.

En su posteo, la conductora describió cómo los momentos de pausa y silencio la ayudaron a mirar hacia adentro y enfrentar sus emociones más difíciles: “Los silencios muchas veces te obligan indirectamente a hacer una pausa. Esas pausas que a veces se convierten en una especie de psicoanálisis. No tenés a nadie más que a vos mismo”.

Chechu Bonelli en sus redes sociales (Foto: Instagram/@chechubonelli)

La modelo no esquivó el dolor que sintió tras la ruptura. “Pongo el freno de mano, miro por el espejo retrovisor y me doy cuenta de todo lo que fui dejando en el camino. Vi pasar a la tristeza, al llanto desconsolado, a la angustia, la incertidumbre y la desazón. El viaje se hizo un poco tedioso”, confesó.

Sin embargo, en medio de ese recorrido personal, la modelo encontró un mensaje de esperanza: “En el medio me crucé con un cartel que decía: ‘todo pasa 10 km’. Y fui hacia ese destino. Cuando llegué me di cuenta que ya no era la misma. El viaje me hizo crecer, reencontrarme, volver a mi esencia, me hizo volver a ser feliz”.

En el cierre de su mensaje, Chechu dejó en claro que está lista para lo que venga: “Miro para adelante y este viaje continúa. No hay carteles que indiquen qué es lo que viene. Pero solo quiero decirles que estoy fuerte y preparada para las sorpresas que me esperan, que no dudo serán hermosas”.

CHECHU BONELLI HABLÓ DE LAS REPERCUSIONES DE SU SEPARACIÓN DEL PADRE DE SUS HIJOS

Chechu Bonelli habló también sobre la exposición mediática de su separación y fue contundente: “Me sorprendió muchísimo que haya tomado tanta trascendencia, y después bueno, son un poco las reglas del juego. Te separás y con la primera persona que te ven ya te empiezan a vincular y va a ser así un juego constante”.

Chechu Bonelli habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Consultada sobre los rumores de nuevos romances, Bonelli fue clara: “Para mí, recién lo decía, no hay nada más lindo que enamorarse. Y cuando eso suceda se van a enterar, no tendría por qué ocultarlo. Ahora estoy súper sola“.

